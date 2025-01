Home | Real Madrid, Carlo Ancelotti non ci sta: duro sfogo del Mister dopo la disfatta in Supercoppa

Il Real Madrid è in un momento delicato, dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Barcellona, e Carlo Ancelotti non nasconde il proprio nervosismo. Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Celta, il tecnico delle merengues ha risposto in modo teso e deciso, senza nascondere il suo malcontento per le critiche ricevute.

Real Madrid, Ancelotti: "Noi vogliamo essere sempre competitivi. Sulle discussioni interne dico questo"



La conferenza stampa di Ancelotti è stata segnata da momenti di evidente tensione. Il tecnico, pur riconoscendo la disfatta contro il Barça, ha cercato di mantenere il controllo della situazione: “È stata una brutta partita, abbiamo commesso tanti errori, ma abbiamo trovato la soluzione. Dobbiamo reagire. È stato un passo indietro, ma dobbiamo andare avanti“, ha dichiarato.

Ancelotti, che a settembre aveva elogiato la sua squadra definendola migliore rispetto alla scorsa stagione, ha parlato del periodo difficile che sta attraversando il club. “Abbiamo vinto tante finali. A volte devi pagare il conto. Nella partita dell’altro giorno abbiamo pagato il conto per tutto il bene che abbiamo fatto. È stato un conto caro“.

Con questo il Mister italiano non ha voluto certo minimizzare la pesante sconfitta patita contro i rivali di sempre, ma non si è nemmeno piegato alle critiche. Il clima nella sala stampa è stato teso, con i giornalisti che hanno cercato di scavare nei problemi del Real Madrid e nelle possibili soluzioni.

Quando gli è stato chiesto se la squadra avesse bisogno di rinforzi, Ancelotti ha reagito con stizza: “Non ti rispondo“. La situazione si è fatta ancora più carica di tensione quando gli è stato chiesto se le critiche personali lo avessero ferito. In risposta, Ancelotti ha sfogato la sua frustrazione: “Non seguo l’ondata di critiche secondo cui un giorno sei il migliore del mondo e un altro il più stupido… penso di non essere il migliore ma non penso nemmeno di essere il più stupido“.

Real Madrid, Ancelotti: “Niente mi ferisce”

Ancelotti ha poi cercato di chiarire il suo punto di vista riguardo alle critiche che riceve. “Dire che la squadra non sta lavorando è la critica che mi ferisce di più? Niente mi dà fastidio. La squadra è ben allenata. Non mi dà fastidio, perché non è nemmeno la verità”, ha sottolineato, cercando di difendere il suo operato e quello del suo staff.

Nonostante il nervosismo che ha contraddistinto questa conferenza, Ancelotti ha mantenuto una certa compostezza, cercando di evitare che le critiche influenzassero il suo lavoro. La sua lunga esperienza gli consente di non farsi travolgere dalle mode del momento e di mantenere la lucidità, anche quando le cose non vanno per il verso giusto.

La situazione del Real Madrid, comunque, resta complicata: la squadra dovrà dare segnali di ripresa, e il tecnico dovrà riuscire a gestire la pressione che si fa sempre più intensa. Ancelotti, da parte sua, è pronto a rimanere saldamente al timone, consapevole che il suo equilibrio interiore potrebbe essere la chiave per guidare il Real verso tempi migliori.

