Classe 1971, Raoul Bova è un attore, regista ed ex nuotatore italiano. Precedentemente fidanzato con l’attrice Romina Mondello, nel 2000 ha sposato la veterinaria Chiara Giordano, figlia dell’avvocata matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. Dalla Giordano ha avuto due figli: Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001). Nel 2013 la coppia si è separata, e, nello stesso anno, l’attore ha iniziato una relazione con l’attrice, showgirl e modella spagnola Rocio Munoz Morales, conosciuta sul set del film Immaturi – Il viaggio. Il 2 dicembre 2015 a Roma è nata la loro figlia, Luna. Il 1º novembre 2018 è nata la loro seconda figlia, Alma. In queste ore Raoul Bova sta fivendo un bruttissimo lutto in famiglia: la sua attuale compagna dovrà affrontatre una perdita dolorosissima. (Continua a leggere dopo la foto)

Raoul Bova, il grave lutto in famiglia: chi è morto

È morto il papà di Rocio Munoz Morales. La notizia è arrivata proprio attraverso le parole condivise su Instagram dall’attrice spagnola, da dieci anni legata al collega Raoul Bova. Il signor Manuel era malato da tempo. “Per sempre nel mio cuore papà. Riposa in pace”, ha scritto sui social la showgirl, che di recente abbiamo visto al timone di Tutti i sogni ancora in volo, lo show di Massimo Ranieri su Rai Uno. Già da marzo l’uomo lottava tra la vita e la morte: “Papà, da un mese stai, anzi stiamo, perché non sei solo, combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze. E posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente”. Al fianco di Rocio, in questo momento difficile, il compagno Raoul, padre delle figlie Luna ed Alma. Ma le condoglianze arrivano anche dal mondo dello spettacolo, in primis da parte di Tosca D’Aquino e Luca Bianchini, rispettivamente attrice e scrittore nonché amici della 34enne. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lei

Classe 1988, Rocio Munoz Morales è un’attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola. Nata a Madrid, ma originaria del sud della Spagna, Rocio ha studiato ballo fin da bambina. Dopo aver studiato giornalismo, ha frequentato l’Accademia di recitazione. Dopo l’esperienza come ballerina professionista, ha iniziato la sua carriera televisiva ed è diventata popolare grazie alla sua partecipazione come insegnante di danza al programma Mira quién baila, edizione spagnola di Ballando con le stelle. Nel 2009 ha debuttato come attrice nella serie televisiva La Pecera De Eva, su Telecinco. Per il cinema e la tv in Italia ha recitato in: Immaturi – Il viaggio, Natale da chef, Tre sorelle, Un passo dal cielo, Festival di Sanremo e Tutti i sogni ancora in volo. Nell’ottobre del 2011 sul set di Immaturi – Il viaggio, film girato sull’isola greca di Paro, si è legata sentimentalmente al collega attore Raoul Bova, con il quale ha poi avuto due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1º novembre 2018.