Rafa Marin è un giovane difensore centrale spagnolo di qualità, primo acquisto nel mercato estivo da parte del nuovo Napoli targato Conte e Manna. Classe 2002, i suoi margini di crescita sono enormi.

I 191 cm di altezza rendono Rafa Marin un difensore roccioso che fa della fisicità una delle sue principali caratteristiche. Si distingue per le sue capacità nei duelli aerei e anche per essere un giocatore abile nelle situazioni di anticipo e nei contrasti muscolari. Può ricoprire diversi ruoli in difesa, come quello di centrale in una difesa a tre o quattro. Sui riferimenti, Marin ha ben pochi dubbi. L’idolo è solamente uno: “Il mio idolo è sempre stato Sergio Ramos e continua a esserlo. E’ sempre stato un punto di riferimento per me per la sua forza, il suo coraggio e la sua audacia. Sarà sempre il mio idolo“. Andiamo quindi alla scoperta di Rafa Marin. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

Gli esordi

Rafael Marin Zamora nasce il 19 maggio del 2002 a Carmona, un piccolo comune spagnolo di circa 28.000 abitanti in Andalusia, in provincia di Siviglia. Durante l’infanzia il suo vero sogno è quello di diventare un motociclista. I suoi genitori gli regalano anche una moto, ma dopo una caduta pericolosa la mamma decide di fargli interrompere la pratica. E così Rafa passa al calcio. Nel 2009, gioca nelle giovanili dell’Alcolea, poi nel 2013 passa al Centro Historico.

Mentre tra il 2014 e il 2016 milita nelle giovanili del Siviglia. A questo punto lo nota il Real Madrid e Marin, dopo una scalata nel settore giovanile, arriva ad esordire nella rosa della squadra ‘B’ (il Castilla), con cui tra il 2020 e il 2023 totalizza 69 presenze e 4 goal. Il 22 dicembre 2021 viene convocato per la prima volta in prima squadra, trascorrendo l’intera partita in panchina nella vittoria per 2-1 sull’Athletic Bilbao nella Liga.

L’inizio da professionista

Durante l’estate del 2023, Rafa Marin riceve l’opportunità di giocare in Liga, accettata con entusiasmo dall’Alavés, che ripone in lui grandi aspettative. Il giovane difensore non delude e si distingue per la sua regolarità e per la qualità delle sue prestazioni. Durante la stagione, colleziona 35 presenze tra campionato e Coppa del Re, accumulando un totale di 2.546 minuti di gioco. Sebbene dimostri una solida presenza in campo, la fortuna gli manca sotto porta, visto che non riesce a segnare, sfiorando il gol in più occasioni con pali e traverse.

Nell’ultima stagione con l’Alavés, Rafa Marin si distingue come difensore centrale, giocando sia sul lato destro sia su quello sinistro della linea a quattro. Dimostra competenze importanti in diverse situazioni difensive: è efficace negli anticipi, si impone nei duelli aerei e affronta con sicurezza le sfide in uno contro uno con gli avversari. Queste qualità lo rendono un elemento affidabile e versatile per la squadra, consolidando il suo ruolo di titolare e contribuendo in modo significativo alla solidità difensiva del reparto.

(Foto di Franco Romano/NurPhoto via Getty Images)

Il Napoli

Il 10 luglio 2024, Rafa Marin firma ufficialmente con il Napoli, unendosi al club partenopeo con un contratto quinquennale. Il trasferimento avviene per 12 milioni di euro, ma con una clausola di recompra a favore del Real Madrid, che potrebbe esercitarla nelle estati del 2026 o 2027 per cifre rispettivamente di 25 e 35 milioni. Tuttavia, se il Napoli decidesse di esercitare un’opzione per mantenere il difensore, avrebbe la possibilità di raddoppiare l’importo versando un ulteriore bonus di 10 milioni al termine del primo anno. Il debutto ufficiale di Marin con la squadra arriva il 26 settembre 2024, durante una partita di Coppa Italia contro il Palermo, vinta con un largo 5-0.

Vita privata

Rafa Marin ama trascorrere il suo tempo insieme alla famiglia e il suo sogno è di crearne una sua con una moglie, dei figli e vivere una vita tranquilla. Nel tempo libero gli piace trascorrere ore di relax a casa insieme alla famiglia e alla fidanzata, ma anche portare fuori il cane e passeggiare nella natura. Nonostante abbia abbandonato la pratica da ragazzino, Rafa conserva ancora l’hobby della moto: ama seguire le gare in televisione o andare a vedere gli eventi di freestyle.

