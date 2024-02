Mbappe lascia il PSG, il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A: nel mirino tre top player

La guida di Luis Enrique sembra aver dato nuova linfa al PSG, che, dopo gli insuccessi europei, è tornata a convincere in Champions League, dove in settimana si è imposta per 2-0 sulla Real Sociedad. Il cammino però è ancora molto lungo. Nel frattempo, la società francese pensa già alla prossima stagione ed ha messo nel mirino tre top player della Serie A. (Continua…)

Leggi anche: Psg-Real Sociedad 2-0: Mbappé verso i quarti

Leggi anche: I 5 gol più belli nella storia del calcio

Il PSG di Luis Enrique vola in campionato e in coppa

In estate, il PSG ha ingaggiato Luis Enrique, tecnico spagnolo con un passato alla Roma. La mano del nuovo allenatore pare sia evidente. Il club francese vola in campionato, dove si avvicina al terzo scudetto consecutivo, e soprattutto in coppa, dove negli anni passati aveva faticato molto. In settimana sono state disputate le prime partite degli ottavi di Champions League. Il PSG, impegnato mercoledì sera al Parco dei Principi, si è imposto per 2-0 sulla Real Sociedad con le reti di Mbappé – ovviamente – e di Barcola. La gara di ritorno sarà quasi una “passeggiata” per il club di Luis Enrique, anche se nel calcio tutto può succedere. La squadra francese, dunque, vede i quarti di finale. L’obiettivo resta la finale di Champions League e stavolta Mbappé e compagni sperano di vincerla, dopo la beffa della stagione 2019/2020, quando furono battuti in finale dal Bayern. (Continua…)

Leggi anche: “Salvate il calcio”. De Laurentiis in Senato lancia l’appello

Leggi anche: Napoli in ansia per Osimhen, non è partito con la Nazionale Nigeriana: cosa succede

Mbappé lascia il PSG

Attualmente è ancora un giocatore del PSG e contribuisce attivamente alle vittorie della sua squadra. In estate, però, Kylian Mbappé lascerà per sempre il PSG. L’annuncio era nell’aria, ma finalmente adesso è ufficiale. Il club francese, dunque, è alla ricerca di un degno sostituto, a patto che ce ne siano. Mbappé è uno dei calciatori più forti in circolazione, addirittura uno dei più forti di sempre. Sostituirlo sarà un’impresa ardua per il PSG, che nel frattempo ha già messo nel mirino tre top player della Serie A. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)