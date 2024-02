Home | Napoli in ansia per Osimhen, non è partito con la Nazionale Nigeriana: cosa succede

Osimhen problemi addominali: salta la partenza con la Nigeria. Classe 1998, Victor James Osimhen è un calciatore nigeriano, attaccante del Napoli e della Nazionale Nigeriana. Dopo aver mosso i primi passi da calciatore in Nigeria, nel 2017 è stato acquistato dal Wolfsburg, con cui ha debuttato come professionista. Nel biennio 2018-2020 ha giocato prima con lo Charleroi e poi con il Lilla. Dal 2020 milita nel Napoli, con cui ha vinto un campionato italiano (2022-2023). Nel giro della Nazionale maggiore dal 2017, ha partecipato ad una edizione della Coppa d’Africa (2019). Ora l’attaccante del Napoli doveva partire con la Nigeria, ma per problemi di salute ha dovuto cancellare il suo impegno in Nazionale. Vediamo nel dettaglio come sta. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Roma-Cagliari 4-0: prova di forza di De Rossi

Leggi anche: Le cinque più belle wags della Serie A

Leggi anche: Le cinque migliori auto dei calciatori della Serie A

Leggi anche: Ecco come la Ferrari ha soffiato Hamilton alla Mercedes: il blitz segreto

Osimhen problemi addominali: salta la partenza con la Nigeria

Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di salute di Victor Osimhen. L’attaccante azzurro, infatti, non è partito con la squadra in vista della semifinale di Coppa d’Africa tra la sua Nigeria e il Sudafrica, in programma domani 7 Febbraio 2024 presso lo Stadio della Pace di Bouaké alle ore 18.00 italiane. Nigeria-Sudafrica sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, sui canali 60 del digitale terrestre e 5060 di Sky. Come ha confermato anche la federcalcio del paese africano e ripreso da Sport Mediaset, Osimhen ha accusato un problema addominale ed è rimasto in ritiro ad Abidjan con alcuni membri dello staff medico, che lo stanno seguendo da vicino, sottoponendolo ad alcuni esami. Se tutto dovesse risolversi in tempi brevi, Osimhen raggiungerà successivamente i compagni per giocare la partita. Stando alle prime informazioni ufficiali, trapelate sul giocatore in queste ultime ore, non dovrebbe trattarsi di qualcosa di grave o preoccupante. Nel frattempo Mazzarri, allenatore del Napoli, e i tifosi azzurri incrociano le dita perché vorrebbero riavere al più presto il loro attaccante per continuare a giocarsi le chance di Champions League in campionato e ancora la prima la sfida degli ottavi di finale contro il Barcellona. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più

A livello individuale, Victor Osimhen è stato nominato miglior giovane della Serie A nell’annata 2021-2022 e miglior attaccante della Serie A nella stagione 2022-2023, laureandosi, in quest’ultima, anche capocannoniere del campionato. Inoltre, nel 2023, è stato eletto Calciatore africano dell’anno, Migliore calciatore assoluto AIC ed è stato incluso sia nella Squadra dell’anno AIC che nella lista dei 30 candidati al Pallone d’oro. Attaccante capace di giocare su tutto il fronte offensivo, preferisce il ruolo di punta centrale, attaccando spesso la profondità.In possesso di una elevata velocità, forza fisica e buone doti di finalizzazione, ha dimostrato di essere anche un ottimo colpitore di testa, essendo dotato di un’ottima elevazione. Per le sue caratteristiche, è stato paragonato a Didier Drogba, ex calciatore ivoriano, di ruolo attaccante, presidente e proprietario del Phoenix Rising, al quale ha dichiarato di ispirarsi. Tutti i tifosi di Osimhen e anche lo staff del Napoli sperano in una sua pronta guarigione, in modo tale che possa riprendere al più presto anche i suoi impegni in Serie A. Il Napoli dovrà affrontare domenica 11 Febbraio il Milan fuori casa e poi il 17 Febbraio in casa ospiterà il Genoa. Ma una data super impotante sarà il 21 Febbraio 2024 dopo il Napoli affronterà il Barcellona in Champions League e in questo caso la presenza o meno di Osimhen potrebbe fare la differenza. Non ci resta che attendere ulteriori notizie ufficiali sullo sportivo nelle prossime ore.