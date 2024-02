La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League si è giocata allo stadio “Parco dei Principi” di Parigi. Il Paris Saint-Germain schiera tra i pali Donnarumma, difensori Marquinhos, Pereira, Hakimi e Beraldo; i centrocampisti Ruiz, Zaïre-Emery e Vitinha; gli attaccanti Mbappé, Dembélé e Barcola.



Il Real Sociedad schiera in campo Remiro tra i pali, i difensori Le Normand, Galán, Zubeldia e Traoré; i centrocampisti Merino, Zubimendi e Méndez; gli attaccanti Barrenetxea, Kubo e Silva.

I migliori momenti del match tra Paris Saint-Germain e Real Sociedad

Il primo tempo della gara inizia con Barcola che conquista un calcio di punizione nella propria metà campo al minuto 1. Mbappé tenta di sorprendere il portiere avversario con un tiro in porta al minuto 5, ma il suo tentativo viene parato. Al minuto 8, Hakimi conquista un calcio di punizione sulla fascia destra, seguito da Zaïre-Emery che ottiene un altro calcio di punizione sulla fascia destra al minuto 13. Hakimi conquista un altro calcio di punizione nella propria metà campo al minuto 14. Kubo ci prova al minuto 17, ma il suo tiro va a lato. Pereira conquista un calcio di punizione nella propria metà campo al minuto 22. Il Paris Saint Germain conquista due calci d’angolo consecutivi al minuto 32 e 33. Dembélé conquista un calcio di punizione nella metà campo avversaria al minuto 35, e Le Normand riceve un cartellino giallo per fallo. Merino colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area al minuto 44. Il primo tempo termina senza minuti di recupero e senza sostituzioni effettuate.

Kylian Mbappé fa ripartire l’azione del PSG a centrocampo (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

La ripresa inizia con un calcio di punizione conquistato da Mbappé al 45′. Poco dopo, Silva conquista un calcio di punizione e commette fallo di mano rispettivamente al 46′ e al 48′. Al 49′, Mbappé tira in porta ma il tiro viene parato. Al 55′, Mbappé tira di nuovo in porta ma il tiro viene respinto. Al 57′, Mbappé segna il primo gol della partita. Al 62′, Mbappé tira in porta ma il tiro viene parato. Al 69′, Barcola segna il secondo gol per il Paris Saint Germain. Al 73′, Mbappé tira in porta ma il tiro esce fuori. Al 75′, Merino tira in porta ma il tiro viene respinto due volte. All’84’, Vitinha e Asensio tirano in porta ma i loro tiri vengono respinti. All’86’, Kolo Muani tira in porta ma il tiro esce fuori. Al 91′, Traoré riceve un cartellino giallo.



La partita si conclude con la vittoria del Paris Saint Germain per 2 a 0 sulla Real Sociedad.

I prossimi appuntamenti di Paris Saint-Germain e Real Sociedad

Paris Saint-Germain

– 17 febbraio contro Nantes in trasferta (Ligue 1)

– 25 febbraio contro Rennes in casa (Ligue 1)

– 1 marzo contro Monaco a in trasferta (Ligue 1)



Real Sociedad

– 18 febbraio contro Mallorca in trasferta (La Liga)

– 23 febbraio contro Villarreal in casa (La Liga)

– 27 febbraio contro Mallorca in casa (Coppa di Spagna)