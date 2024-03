“Pronto a prendere il suo posto”: Re Carlo, chi lo sostituisce

Non è un bel periodo per la monarchia inglese che vede i componenti più importanti della famiglia fuori dai giochi. Re Carlo si è ritirato dalle scene per riguardarsi dopo la diagnosi di cancro. Lo stesso ha fatto Kate Middletton in un momento delicato per la sua salute. La principessa del Galles e futura regina sta procedendo con le cure per combattere il male peggiore. Al fianco dei reali ci sono i rispettivi coniugi che, per non lasciarli soli, hanno deciso di ridurre al minimo le uscite pubbliche. Ma adesso si fa avanti un altro componente della famiglia che è pronto a sostituire il re.

Re Carlo, chi lo sostituisce

In linea di successione dovrebbe essere William a ricoprire il ruolo di suo padre, ma assente anche lui, ci pensa Edoardo a farsi strada. Il figlio più piccolo della regina Elisabetta II e quattordicesimo erede al trono in linea di successione, come spiega Telegraph, sembrerebbe essere destinato a diventare una risorsa di rilevante importanza per “The Firm” (“la ditta”, come la chiama il principe Harry riferendosi alla famiglia reale). (continua dopo la foto)

Edoardo, conte di Edimburgo

Nelle ultime settimane, Edoardo, sarebbe stato estremamente impegnato, in quanto ha partecipato a diverse iniziative, tra cui le visite al Right Stuff Amateur Boxing Club nello Staffordshire, che si sforza di affrontare la criminalità giovanile e il comportamento antisociale coinvolgendo i giovani, e agli England Open Badminton Championships (i campionati inglesi di badminton, uno sport simile al tennis in cui la racchetta deve colpire un oggetto leggero) dove ha mostrato il suo lato competitivo, giocando contro sua moglie in una partita. Lo scorso 10 marzo ha compiuto 60 anni. (continua dopo la foto)

Sophie duchessa di Edinburgo

A supportare Edoardo ad ogni occasioni c’è la moglie Sophie, duchessa di Edinburgo, che al Telegraph ha rilasciato una dichiarazione. Secondo la duchessa di Edinburgo, il lavoro del marito Edoardo dovrebbe essere messo più in risalto. “Nel corso degli anni è stato la mia guida e mi ha mostrato la strada. Mi ha aiutata molto e mi ha sempre dato consigli. La sua conoscenza e il suo istinto affinati in decenni di servizio sono inestimabili”. In più, “ha un enorme interesse per il lavoro dei nostri militari e non c’è niente di meglio di passare ore felici a parlare faccia a faccia con coloro che fanno così tanto per servire il nostro Paese, Qualunque cosa faccia, dà il 150%“.