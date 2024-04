Lucia prepara il caffè, poi il dramma: muore dopo 24 ore di agonia – Stava preparando il caffè con la moka come era solita fare ogni mattina, quando si è verificato un evento inatteso. L’incidente domestico che ha ucciso la povera signora Lucia Taormina è avvenuto nella sua casa a Borgetto, piccolo comune di Palermo, situato ai piedi del Monte Crocefia. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragico incidente in moto, Giuseppe muore a soli 28 anni

Leggi anche: Regina morta a 7 anni in un incidente: le sue ultime parole sono strazianti

Prepara il caffè, poi il dramma: Lucia Taormina muore dopo 24 ore di agonia

La vittima stava preparando il caffè con la moka. Un gesto che facciamo tutti quotidianamente. All’improvviso un’esplosione l’ha travolta lasciandola in fin di vita. Lucia Taormina, ex insegnante di 66 anni, è morta un giorno più tardi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Villa Sofia (Palermo). A trovare senza vita la donna sul pavimento il marito. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragedia in famiglia, cosa trovano dentro l’asciugatrice: l’orrore davanti ai loro occhi

Leggi anche: Grave lutto per la famosa attrice, è morto il papà

Incidente domestico a Borgetto: morta l’ex insegnante Lucia Taormina

Subito dopo l’esplosione della moka, la signora Lucia Taormina è stata ricoverata in terapia intensiva a causa delle gravi ferite riportate. Arrivata in ospedale in condizioni disperate, l’ex insegnante 66enne è morta 24 ore più tardi lo scorso giovedì. A nulla sono valsi gli sforzi dei medici per salvarle la vita.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva