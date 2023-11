Novità tecnologica in Premier League. Al via l’uso delle bodycam, per ora solo come prova. In futuro potrebbero essere inserite nel regolamento della Federazione.

La Premier League continua ad essere un passo avanti. La nuova rivoluzione nel calcio arriva con l’introduzione delle bodycam. La trasferta del Tottenham contro il Wolverhampton, in programma nel turno di questo weekend, entrerà nella storia della Premier League: per la prima volta i calciatori del massimo campionato inglese indosseranno delle telecamere in gara ufficiale. Durante il riscaldamento allo stadio Molineux, i giocatori di ciascuna squadra avranno una bodycam addosso, frutto di una partnership tra la TNT Sports e la Federazione inglese. Le bodycam sono state testate durante l’estate da Aston Villa e Newcastle, ma il loro utilizzo al Molineux è qualcosa di inedito su un terreno di gioco di Premier League. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Luis Diaz si sbraccia durante la gara di Premier League contro l’Everton (Getty Images)

Leggi anche: Fiorentina, gesto esemplare ai tifosi alluvionati: 1.000 biglietti gratis per il match contro il Bologna

Leggi anche: L’Al Ittihad pensa a Maldini come nuovo direttore generale

Il tipo di tecnologia

La start-up israeliana MindFly ha creato una speciale camera di stabilizzazione alimentata dall’intelligenza artificiale, fissata a un giubbotto ultraleggero per non ostacolare e penalizzare i giocatori. La minuscola fotocamera è cucita su un gilet GPS sotto la casacca, con un piccolo foro all’altezza del petto per consentire all’obiettivo di vedere il gioco. La bodycam utilizza anche la tecnologia di stabilizzazione SteadiCam per garantire riprese fluide adatte alla trasmissione. Lo schermo è ovviamente infrangibile ed è tanto leggero da essere commercializzato con la dicitura di “invisibile”. La Premier League spera che la prova di sabato durante il riscaldamento offra agli spettatori una prospettiva unica per incrementare il processo di spettacolarizzazione del calcio inglese portato avanti nell’ultimo decennio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Partey prima di scendere in campo per una partita dell’Arsenal in Premier League (Getty Images)

I precedenti e le prospettive

Youri Tielemans e Bruno Guimaraes nella scorsa estate testarono le cam durante le amichevoli, ma anche il Milan si prestò all’esperimento nel match contro il Colonia. Il video del gol di Giroud contro i tedeschi fu molto apprezzato sui social dagli utenti, provocando diversi commenti positivi. Con questa tecnologia, inoltre, sarà possibile monitorare i dialoghi tra i calciatori e con l’arbitro, oltre a monitorare i movimenti per fini tattici, come avviene già solitamente negli allenamenti dei club più importanti. Esperimento a parte, la Federazione inglese continua ancora a vietarne l’uso in partite ufficiale, ma prevedibilmente potrebbero esserci eccezioni nell’immediato futuro, magari già a partire dalla prossima stagione.

Leggi anche: Verso Lazio-Roma: Sarri medita, Mourinho cambia