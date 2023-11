L’Al Ittihad pensa a Maldini come nuovo direttore generale

Paolo Maldini potrebbe proseguire la propria carriera da dirigente lontano dal Milan. In Arabia c’è infatti l’Al Ittihad che è fortemente interessato a ingaggiarlo come nuovo diretto generale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MILAN, ITALY – SEPTEMBER 03: (L-R) AC Milan Technical Director Paolo Maldini, Ac Milan Chairman Paolo Scaroni and Area Founder & Managing Partner at RedBird Capital Partners Gerry Cardinale talk prior to the Serie A match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on September 03, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Il prossimo capitolo nella carriera di Paolo Maldini potrebbe svolgersi in Arabia Saudita. Secondo le informazioni di Fabrizio Romano, l’ex dirigente del Milan è in cima alla lista dell’Al Ittihad, squadra di Benzema e Kante, per ricoprire il ruolo di direttore generale. Maldini sta valutando seriamente questa opportunità, ma ancora non ha preso una decisione definitiva.

Nel caso accettasse, la sua prima mossa potrebbe essere quella di individuare il nuovo allenatore, dato che la squadra ha recentemente esonerato Nuno Espirito Santo dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Al-Quwa Al-Jawiya nella Champions League asiatica.

Maldini medita

Dirigente solo al Milan. Era questa la convinzione di Maldini fino a qualche periodo fa, ma adesso le cose potrebbero essere cambiate. L’Arabia è molto distante da Milano e anche dal calcio europeo e l’ex direttore tecnico rossonero può essere convinto da un progetto ambizioso.

Le risorse economiche dell’Al-Ittihad, uno dei quattro club gestiti dal ricchissimo fondo PIF proprietario anche del Newcastle, sono quasi infinite e ci sarebbero dunque ampi margini per creare un progetto ambizioso e vincente. Una sfida che Maldini può essere tentato di raccogliere.