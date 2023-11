Home » Fiorentina, gesto esemplare ai tifosi alluvionati: 1.000 biglietti gratis per il match contro il Bologna

In occasione di Fiorentina-Bologna, match di campionato in programma domenica 12 novembre, il club viola ha messo a disposizione ben 1.000 biglietti gratuiti per le famiglie colpite dall’alluvione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Sottil dopo la rete per la Fiorentina insieme ai compagni (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La sfida Fiorentina-Bologna è inserita nel 12° turno della Serie A e si terrà domenica pomeriggio allo Stadio Franchi. Per l’occasione, il club viola ha annunciato la donazione di mille biglietti alle famiglie colpite dall’alluvione nelle scorse settimane, soprattutto nel Centro Italia.

Joe Barone, direttore generale, ha confermato l’iniziativa nel pomeriggio di venerdì, esprimendo il desiderio che le famiglie trascorrano una piacevole giornata e godano del risultato della partita. Ha dichiarato la felicità nel dare loro il benvenuto, anche se solo per un breve periodo, durante un’intervista al Tg Rai Toscana.

Le iniziative della Fiorentina

La Fiorentina è attiva da tempo nell’aiutare gli alluvionati, mettendo a disposizione mezzi per ripulire le abitazioni a Campi Bisenzio. Inoltre, sabato, sono stati forniti bus affinché i bambini e le loro famiglie possano visitare il moderno centro sportivo del Viola Park, incontrando i loro beniamini.

Per quanto riguarda il match di domani invece, i volontari della Misericordia di Campi saranno presenti in divisa insieme agli ultrà della Curva Fiesole per raccogliere insieme fondi utili da donare alle persone maggiormente colpite dal maltempo,