Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino furiosa dietro le quinte: cos’è successo

Al via lunedì alla nuova edizione di Pomeriggio 5, non più nelle mani di Barbara D’urso, ma in quelle di Myrta Merlino. La giornalista, nella prima puntata ci ha tenuto a ringraziare la D’Urso che per 15 anni ha portato avanti un programma di grande successo, ma lei non è stata da meno, facendo guadagnare a Canale 5 il 21.37% di share, nella prima parte e il 19.33% di share nella seconda. Già nella scorsa puntata, andata in onda ieri mercoledì 6 settembre, qualcosa sembra essersi già rotto, mandando Myrta Merlino su tutte le furie.

Myrta Merlino furiosa, chi si è scagliata contro di lei

“Nulla da dire sulla professionalità della nuova conduttrice. Ma lasciatemi dire che non c’è alcuna differenza tra questo nuovo pomeriggio 5 e i programmi di rete 4. Cronaca nera e politica. Le persone a casa dal mio punto di vista, avrebbero bisogno anche di intrattenimento. E magari anche di qualche risata ogni tanto.” A parlare è Karina Cascella, che nelle ultime ore ha puntato il dito contro Myrta Merlino che l’ha accusata di essere “troppo seria”.

Ma la Cascella non si ferma e continua:”Scusate ma devo puntualizzare due cosine. Partendo dal presupposto che i miei commenti di ieri sul nuovo Pomeriggio 5, prescindevano da chi fosse ora la conduttrice, nel senso che anche se fosse rimasta Barbara, il taglio della trasmissione era comunque, dal mio punto di vista, troppo impostato sulla cronaca. Mi fa molto sorridere un fatto.

Mi fanno sorridere e anche parecchio, quelli che mi scrivono dicendomi testuali parole: “Ah ti rode solo il c*lo perché ora non ci puoi più andare”. Ed ecco che puntualizzo le due cosine. Cosina numero 1: Negli ultimi 3 anni mi sono rifiutata di partecipare ai programmi per i quali venivo invitata, compreso Pomeriggio5. Quindi scelta mia già durante il covid e chi mi segue da tempo lo sa“. (continua dopo la foto)

Retroscena dietro le quinte di Pomeriggio5

Insomma, Karina Cascella ha dato vita ad un lungo sfogo non risparmiando nessuno. Eppure nelle ultime ore a far discutere non sono sole le parole della Cascella ma anche un retroscena dietro le quinte di Pomeriggio5: pare che proprio alla fine della prima puntata gli autori del programma siano stati scoperti a dare suggerimenti e dritte alla Merlino. Un comportamento che non è piaciuto ai piani alti di Cologno Monzese e senza pensarci due volte abbiano deciso di Ermanno Corbella, regista e collaboratore della conduttrice, con Franco Bianca.

Questa notizia è stata poi chiarita da Corbella, spiegando che il suo allontanamento non è dovuto al motivo spiegato sopra. Anche se il pubblico non crede alle parole di Corbella, ad attirare ancora di più l’attenzione è il presunto sfogo di Myrta Merlino dopo aver appreso la decisione sul regista: Sembra che la conduttrice abbia tirato un caffè addosso a un autore e lanciato un asciugamano contro una parrucchiera.