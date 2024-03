Home | Politica italiana in lutto: morta a soli 42 anni

Politica italiana in lutto, muore a soli 42 anni – Lutto nel mondo della politica: morta nota consigliera regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. Da tempo la donna combatteva contro un brutto male. La tragica notizia ha sconcertato l'intera comunità di Tarquinia, la cittadina in provincia di Viterbo in cui la politica viveva.

Si è spenta a soli 42 anni la consigliera regionale del Lazio ed esponente di FdI Valentina Paterna. La donna, coordinatrice del circolo di Fdi di Tarquinia dal 2020, consigliera comunale dal 2022 e capogruppo al Comune di Tarquinia, stava combattendo da tempo contro una grave malattia. Alla Regione Lazio la donna era presidente dell'ottava commissione Agricoltura e Ambiente.

Morta la consigliera di FdI Valentina Paterna: il messaggio di cordoglio di Meloni

Nella notte è arrivato anche il messaggio di cordoglio da parte della premier Giorgia Meloni per la morte di Valentina Paterna: “Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa, a soli 42 anni, di Valentina Paterna, esponente di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale del Lazio. Una donna forte che ha lottato con coraggio contro la malattia e portato avanti le istanze del territorio e dei cittadini con determinazione e onestà. Mi stringo al dolore della famiglia, di Alberto, della comunità di Tarquinia e di tutta FdI. È stato un onore conoscerti e condividere con te tante battaglie politiche, rimarrai sempre con noi. Ciao Valentina”.

