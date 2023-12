Pioli annuncia: “Domani Bennacer titolare”

Intervenuto in conferenza stampa da Milanello alla vigilia della sfida che il Milan disputerà contro la Salernitana, Stefano Pioli ha così annunciato una grande novità nella formazione titolare: la presenza di Ismael Bennacer dal primo minuto.

Il tecnico rossonero ha infatti dichiarato che l’algerino sia in una buona condizione di forma e che domani contro la Salernitana partirà dal primo minuto e resterà in campo finché il suo fisico reggerà. Nella giornata di ieri, durante un meet&greet tenutosi a Casa Milan, era stato lo stesso Bennacer ha dichiararsi perfettamente guarito dall’infortunio al ginocchio che l’ha tenuto fuori da dopo la semifinale di Champions disputata la passata stagione contro l’Inter: “Sono contento, il ginocchio sta bene e piano piano ritrovo anche il ritmo”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Bennacer abbraccia Pioli nella sala macchine di Milanello. L’algerino sta recuperando dall’infortunio

Pioli sul ritorno di Ibrahimovic a Milanello

Stefano Pioli in conferenza stampa ha anche parlato del nuovo primo giorno di Zlatan Ibrahimovic, tornato ufficialmente al Milan sotto la veste di manager di Red Bird: “L’ho visto curioso, motivato. Sarà con noi in trasferta, è uno che ama le sfide e sarà una risorsa importante per noi” ha detto il tecnico rossonero davanti ai giornalisti presenti a Milanello.

Riguardo alla questione infortuni muscolari, Stefano Pioli si è detto ottimista rispetto al futuro: “Quando finiranno gli infortuni muscolari? Spero presto, anche se abbiamo due o tre infortuni che saranno di lunga durata, ma per il prossimo futuro spero sia tutto più normale”