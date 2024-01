Leonardo Pieraccioni, classe 1965, è un attore, regista, sceneggiatore, comico, cabarettista e scrittore italiano. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una relazione con Laura Torrisi, conosciuta sul set di Una moglie bellissima, con la quale, nel 2010, ha avuto una figlia, Martina. Da qualche tempo ha una nuova compagna, Teresa. In questi giorni il noto attore italiano è tornato sul grande scherzo con il suo nuovo film Pare parecchio Parigi. In occasione della prima del film ha deciso di riunire le ‘donne della sua vita’: al cinema c’erano infatti anche l’ex Laura Torrisi con la figlia Martina e l’attuale compagna, Teresa. Ovviamente in sale diverse. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Verissimo”, caos in diretta Tv: Toffanin costretta ad intervenire

Leggi anche: Cinema in lutto, addio all’icona di tanti film

Leggi anche: Spettacolo in lutto: addio per sempre alla leggenda del cinema

Leggi anche: Cinema in lutto, l’amato attore trovato morto dalla compagna

Pieraccioni alla prima del film con l’ex Laura Torrisi e la compagna, ma in sale diverse

Leonardo Pieraccioni ha presentato il suo nuovo film, Pare parecchio Parigi, lo scorso 17 Gennaio a Firenze al cinema Space e all’evento hanno partecipato sia l’ex moglie Laura Torrisi, la figlia Martina (nata dalla loro relazione) e l’attuale compagna, Teresa Magni. Il settimanale Chi ha raccontato il corso della serata rivelando che l’attore, per l’occasione, “ha preferito non mescolare troppo le carte”. Ha scelto di ospitare l’ex con la figlia in una sala, e in un’altra l’attuale fidanzata, essendo il film proiettato in cinque stanze diverse. Con Pieraccioni erano presenti sul palco il suo caro amico Carlo Conti e Chiara Francini, che recita nel film, e “forse era meglio non (pre)occuparsi anche di altro”, scrive la rivista. “C’è anche la mi figliola in sala” ha dichiarato l’attore durante la presentazione, e la ragazzina avrebbe così risposto: “Sì, sono qui”. Al momento della proiezione, il regista avrebbe lasciato la sala per farsi un giro “solo soletto”, poi è rientrato per prendere la sua Teresa con la quale ha abbandonato il cinema, “mano nella mano”. Con la compagna c’erano anche il padre, la madre, la sorella e la figlia di lei, nata da una precedente relazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più sulla trama del film

Pare parecchio Parigi è un film del 2024 diretto da Leonardo Pieraccioni. Bernardo, Giovanna ed Ivana sono tre fratelli che non si parlano da anni e vorrebbero soddisfare il desiderio del loro anziano e malato padre che non ha mai visto Parigi. Le condizioni dell’uomo però non permettono tragitti così lunghi, e i suoi figli optano per fare finta di partire in camper… pur non uscendo dal maneggio di Bernardo. Le riprese del film, iniziate a fine giugno del 2023 a Roma, sono durate sette settimane. Per Leonardo Pieraccioni è la quindicesima prova da regista e la sedicesima da sceneggiatore. La trama, stando alle note di regia, è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi.