Ilary Blasi, Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sul suo conto: la conferma dopo le voci insistenti

Pier Silvio Berlusconi Ilary Blasi. Nei giorni scorsi si è vociferato di un presunto addio di Ilary Blasi a Mediaset. La nota conduttrice televisiva, invece, è stata confermata. “L’Isola dei Famosi”, però, slitta di un anno. L’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha definitivamente rotto il silenzio sulla Blasi. (Continua…)

Ilary Blasi resta a Mediaset

La rivoluzione in atto nella televisione italiana non colpisce Ilary Blasi. La conduttrice, al contrario di quanto si vociferava nei giorni scorsi, è stata riconfermata in Mediaset. Lei nei giorni scorsi aveva detto: “No, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti“. Il reality show “L’Isola dei Famosi”, però, slitta di un anno. Non sappiamo se la Blasi sarà coinvolta in altri progetti o attenderà il ritorno del reality show di Canale 5. (Continua…)

Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio su Ilary Blasi

Durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha rotto definitivamente il silenzio su Ilary Blasi. La conduttrice è stata confermata nella rete del Biscione, ma il reality show “L’Isola dei Famosi” subirà uno slittamento. “Siamo soddisfatti dell’ultima Isola dei Famosi e della conduzione di Ilary. Ho letto molte cose, ci sarà ma potrebbe essere che l’Isola slitti di una stagione”, ha detto l’ad di Mediaset. (Continua…)

Cosa va in onda al posto de “L’Isola dei Famosi”

La televisione italiana sarà rivoluzionata a partire dalla prossima stagione. La Rai farà a meno di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Bianca Berlinguer, insieme a “Che tempo che fa” e “Cartabianca”, Mediaset invece dovrà rinunciare a Barbara D’Urso con “Pomeriggio 5” e a Belen. Ilary Blasi, invece, resterà al servizio della rete del Biscione, ma “L’Isola dei Famosi” potrebbe subire uno slittamento, come annunciato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi.

Al posto del reality show di Canale 5 dovrebbe andare in onda un’edizione invernale di “Temptation Island”. Il reality show prodotto dalla Fascino continua a macinare ascolti su Canale 5 e Mediaset ha intenzione di premiarlo.