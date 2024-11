“Pieno d’orgoglio”. Chi è Sergio Parisse, il primo italiano nella hall of fame di World Rugby

Il prossimo 24 novembre, a Montecarlo, in occasione dei World Rugby Awards, Sergio Parisse verrà ufficialmente accolto tra le leggende del rugby mondiale. Con 142 presenze in Nazionale, Parisse è l’atleta italiano più rappresentativo della storia del rugby, nonché il quarto giocatore più presente di sempre nei test-match internazionali.

🇮🇹 Sergio Parisse è il primo italiano nella storia ad essere ammesso nella Hall of Fame di @WorldRugby 🌟#GuinnessM6N pic.twitter.com/G37t5neMlW — Guinness Sei Nazioni (@SeiNazioniRugby) November 20, 2024

Novantaquattro volte capitano degli Azzurri, l’ex numero otto ha debuttato nel 2002 contro la Nuova Zelanda e ha chiuso la sua carriera internazionale nel 2019, cambiando cinque commissari tecnici e lasciando un’impronta indelebile nel movimento rugbistico italiano.

Andrea Duodo, Presidente della Federazione Italiana Rugby, ha reso omaggio a Parisse, definendolo “un magnifico ambasciatore del rugby italiano nel mondo” e sottolineando come il suo ingresso nella Hall of Fame rappresenti un riconoscimento non solo per l’atleta, ma per l’intero movimento italiano.

Rugby, Parisse: “Il riconoscimento mi riempie di orgoglio”

“Sergio ha portato il nostro rugby ai vertici globali con il suo talento e carisma. È stato un precursore e un simbolo per generazioni di atleti”, ha dichiarato Duodo. Parisse, che oggi è allenatore del Toulon RC, ha accolto la notizia con profonda gratitudine: “Essere il primo italiano a entrare nella Hall of Fame mi riempie di orgoglio“.

“Dedico questo riconoscimento a tutto il movimento rugbistico italiano, alla mia famiglia e a tutti i compagni con cui ho condiviso questo viaggio straordinario”. Questo onore suggella una carriera definita “stellare” dagli addetti ai lavori e rappresenta un traguardo storico per il rugby italiano, che vede finalmente uno dei suoi atleti premiato tra le eccellenze globali.

Leggi anche: