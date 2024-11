Boxe, Jake Paul: dopo Tyson arriva una sfida clamorosa, ecco la sua risposta

Boxe: Jake Paul, dopo la notte di Arlington che lo ha visto vincere ai punti contro Tyson, in una sfida che ha avuto il suo sviluppo soprattutto nelle prime tre riprese, è diventato un personaggio ambito e ha attirato l’attenzione di molti. D’altronde era prevedibile, dopo un match organizzato proprio a questo scopo.

Jake Paul showing respect to Mike Tyson in the last round pic.twitter.com/OXso184Hcl — Historic Vids (@historyinmemes) November 16, 2024

Così, dopo il combattimento con Tyson è arrivato un invito che alza notevolmente l’asticella: Daniel Dubois, campione dei pesi massimi IBF, ha ufficialmente sfidato Paul per un incontro che metterebbe in palio il titolo mondiale IBF. Dubois, che ha recentemente mandato al tappeto Anthony Joshua, un ex campione del mondo, ha inviato un messaggio diretto al celebre youtuber, invitandolo a un confronto ben più impegnativo di quelli affrontati finora.

Il pugile britannico, con il suo record di 22 vittorie, di cui 21 per KO, e 2 sconfitte, ha chiesto a Paul se si sente pronto a sfidare un pugile degno di tal nome, piuttosto che continuare a combattere con avversari scelti per lo show. “Ho visto che nello scorso fine settimana hai fatto buoni affari, ma mi chiedo se te la sentiresti di combattere con un legittimo campionato mondiale dei massimi in palio. Chi ti chiama è Daniel Dubois, diamoci da fare”, ha scritto in modo secco e diretto, facendo salire la posta in gioco.

Come prevedibile, Jake Paul ha risposto con il suo solito stile provocatorio e ironico. “Sai quanta gente mi ha cercato dopo il match con Tyson? Mettiti in fila“, ha sentenziato l’ex youtuber, che non sembra pronto ad affrontare un pugile del calibro di Dubois. La proposta del campione del mondo potrebbe rappresentare un vero banco di prova per Paul, ma la risposta dell’americano sembra indicare che non è intenzionato a correre rischi e preferisca prendere tempo.

Il match con Dubois, infatti, rappresenterebbe una sfida ben più complessa rispetto ai combattimenti precedenti. Il britannico è uno dei pugili più forti della categoria e attraversa un momento di grande forma. Inoltre, Paul, che ha un fisico decisamente più asciutto rispetto a Dubois, e dovrebbe affrontare un avversario con potenza e resistenza superiori.

Jake Paul sembra avere in mente altri obiettivi, e uno di questi è Canelo Alvarez, uno dei pugili più famosi e amati a livello mondiale. Canelo, però, ha risposto negativamente alla proposta di Paul. Il fisico più compatto di Canelo lo renderebbe sicuramente un avversario più “spendibile” per Paul, che sa bene come confrontarsi con pugili di questo calibro rappresenti un’impresa ardua.

Boxe, da Jake Paul una risposta più accondiscendente

La seconda risposta di Paul a Dubois è stata, invece, più accondiscendente, seppur con un tono sprezzante: “Hai combattuto anche come under card in una mia riunione… farò parlare Nakisa con Frankie Warren e ti metterò in fila per il trono. Almeno sei più famoso di Artur Beterbiev”.

Il riferimento a Beterbiev, campione russo dei medio massimi che a sua volta si è proposto per un incontro con Paul, non sembra suscitare nello youtuber lo stesso interesse. Nonostante le risposte ironiche e le provocazioni di Paul, Daniel Dubois non sembra intenzionato a mollare.

Il pugile britannico sta cercando di aumentare visibilità e fama, e la possibilità di affrontare Jake Paul per il titolo mondiale IBF rappresenterebbe un’opportunità imperdibile per lui. Ora Paul si trova di fronte a una decisione difficile: continuare a fare spettacolo contro avversari più facili o affrontare una sfida che potrebbe mettere seriamente alla prova le sue capacità sul ring.

Leggi anche: