Jake Paul batte Mike Tyson: spettacolo, affari e rispetto sul ring

Jake Paul Mike Tyson, sul ring tra spettacolo e affari. Jake Paul ha ottenuto la vittoria ai punti contro Mike Tyson, l’ex campione 58enne dei pesi massimi, grazie a una decisione unanime dei giudici. Dopo otto riprese, Paul ha omaggiato Tyson con un inchino rispettoso, gesto che ha suscitato curiosità tra il pubblico, in parte già scettico sul senso di tali incontri-esibizione. La risposta, come spesso in questi eventi, è legata al “follow the money”, con biglietti fino a 50mila dollari e suite a bordo ring dal costo di 2 milioni.

Just a reminder that the same year Jake Paul was born Mike Tyson was 31 years old, biting off ears, fighting Las Vegas police and producing one of the coldest fight pictures of all time 👀 praying we see this Iron Mike back for one more night 🙏👊#PaulTyson pic.twitter.com/Rl2PEJR1pc — RedWolf🐺 (@RedWolfMMA) November 15, 2024

L’incontro, tenutosi davanti a 72mila spettatori nello stadio dei Dallas Cowboys in Texas, ha visto la partecipazione di numerosi personaggi dello spettacolo. Tyson, in lotta con un tutore al ginocchio, ha dimostrato la sua tempra leggendaria. “È stato un onore combattere contro uno dei più grandi di sempre”, ha dichiarato Paul, mentre Tyson ha sottolineato: “Non dovevo dimostrare nulla a nessuno, solo a me stesso”.

Jake Paul, noto ex YouTuber e oggi pugile con un record di 9 vittorie, era affiancato dalla fidanzata Jutta Leerdam. Con oltre 40 milioni di dollari a testa in palio, questo incontro ha messo in luce il mix di sport e intrattenimento che continua ad attrarre fan e celebrità in eventi straordinari come questo.