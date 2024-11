Boxe, Mike Tyson e l’incontro più folle di sempre: sfiderà lo “youtuber” Jake Paul, dove vedere il match

Il mondo della boxe è scosso da un inaspettato ritorno sul ring. Ci sono eventi sportivi che ti lasciano con il fiato sospeso, ma questo… beh, questo è qualcosa di completamente diverso. Stiamo parlando del duello sul ring più folle, assurdo e al tempo stesso irresistibile che gli appassionati di pugilato abbiano mai visto: Mike Tyson contro Jake Paul.

Jake “El Gallo” Paul faces off against Mike Tyson, the Baddest Man on the Planet. What happens when a disruptor and a legend meet in the ring? Watch LIVE on Netflix, Friday Nov 15 8pm ET | 5pm PT.



❤ this tweet for a reminder to tune in so you don't miss the action #PaulTyson pic.twitter.com/MQGrgaZ76k — Netflix (@netflix) November 11, 2024

Da una parte, l’iconico ex campione del mondo dei pesi massimi, Mike “Iron” Tyson, 58 anni, leggendario picchiatore con un passato turbolento e un presente da leggenda vivente. Dall’altra parte, il 27enne youtuber Jake Paul, noto per i suoi video di acrobazie improbabili e la sua carriera di pugile dilettante. Il pugilato è ormai diventato il suo business, e chi meglio di Tyson per cercare di fare il salto definitivo nel mondo dei veri combattimenti?

Jake Paul non è certo un esempio di eleganza intellettuale, come ammette lui stesso senza troppi fronzoli. Un ragazzo che ha fatto fortuna con video kitsch, auto costose, ville sfarzose e un apparente disinteresse per le cose che davvero contano nella vita. Oltre a ciò, la sua carriera d’attore è stata… come dire… breve e burrascosa, con licenziamenti dalla Disney per comportamenti poco rispettabili e anche qualche accusa di molestie sessuali.

A un certo punto della sua carriera da influencer, Paul ha deciso di aggiungere un po’ di botte ai suoi contenuti e ha iniziato a sfidare altri youtuber a incontri di pugilato. Da qui, si è arrivati alla clamorosa sfida a Mike Tyson. Un’idea folle, ma evidentemente vincente, visto che Tyson ha accettato, pur avendo ormai 58 anni.

Boxe, Tyson contro Paul: la diretta su Netflix

“Paul è stato convinto di essere un killer“, ha detto l’ex campione. “Ma è solo un killer costruito su internet. Io sono un killer naturale“. Ora, a due giorni dall’incontro le aspettative sono alle stelle. Mentre Tyson si allena sul serio, Jake Paul si prepara nel suo solito stile, con la convinzione di farcela. E Tyson non è certo uno che fa giri di parole: “Quando Paul andrà al tappeto? Appena lo colpisco“.

L’immagine di Tyson, il campione che ha terrorizzato intere generazioni di pugili, che si prepara a scontrarsi con il giovane Paul, che ha imparato a lanciare qualche colpo per guadagnare follower, è… spettacolare, per usare un eufemismo. Se tutto questo non vi sembra già abbastanza surreale, preparatevi per la diretta dell’evento.

Netflix ha deciso di trasmettere l’incontro in diretta venerdì alle 2 del mattino italiane. Non solo: c’è anche un documentario che segue gli allenamenti dei due, giusto per farci venire ancora più voglia di vedere cosa succederà. Non sappiamo esattamente cosa aspettarci dal “combattimento del secolo“, ma di una cosa possiamo essere certi: se Tyson dovesse fare sul serio, forse, Jake Paul non avrà nemmeno il tempo di postare un video su Instagram per raccontarlo.

