Si torna a parlare delle Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile algerina Imane Khelif ha deciso di esprimere la sua opinione sull’incontro olimpico contro Angela Carini e delle polemiche che continuano a riguardare la sua identità sessuale. Ospite della trasmissione Lo stato delle cose su Rai 3, Khelif ha chiarito la sua posizione e lanciato un nuovo messaggio di pace verso l’atleta italiana, pur ribadendo il suo disappunto verso le pressioni esterne che hanno segnato quell’incontro.

#Paris2024 #Boxing



Per motivi extra sportivi la sfida tra Carini e Khelif era attesissimo. Ma il combattimento è durato pochissimo. Dopo 45 secondi c'è stato il verdetto dell'arbitro. Carini si è ritirata dopo aver subito due colpi pesanti dall'algerina. La pugile campana è… pic.twitter.com/kxQ7HsfDmQ — Fanpage.it (@fanpage) August 1, 2024

Khelif, medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024, ha raccontato i retroscena di un match che durò appena 45 secondi: dopo un rapido scambio di colpi, Carini si ritirò, visibilmente provata e in lacrime, scusandosi poi con l’algerina.

“Non ce l’ho con Angela Carini”, ha dichiarato Khelif. “So che le persone possono sbagliare, soprattutto quando si trovano sotto pressione. Angela è una sorella, un’amica, e accetto le sue scuse dal profondo del cuore.”

La carriera di Khelif è stata segnata da continue accuse e illazioni sull’identità sessuale, innescate anche da un referto dell’IBA (International Boxing Association) che ha alimentato il clamore mediatico. Recentemente, un giornalista francese ha diffuso un referto clinico che sarebbe riferito a Khelif e che parla di “testicoli interni” e di una struttura genetica maschile per la pugile algerina.

Olimpiadi Parigi 2024, Khelif: “Con Angela Carini è stata una farsa”

Khelif nega con forza, e ha annunciato una querela contro il giornalista responsabile della diffusione di queste informazioni. “Sono sempre molto attenta ai miei ormoni”, ha precisato la campionessa olimpica, “come atleti prendiamo tutte le precauzioni per rimanere entro i parametri richiesti”.

La pugile ha poi confermato il suo pieno rispetto delle regole e dei controlli. Khelif ha espresso il desiderio di essere giudicata per le sue capacità sportive, ricordando che lo sport può insegnare importanti lezioni di vita. “Avrei voluto avere un incontro normale,” ha ammesso. “Quello che abbiamo disputato con Carini è stato una farsa, ma so che Angela ha fatto del suo meglio in una situazione difficile”.

Leggi anche: