Il giovane oro olimpico di tuffi che è diventato un mago del lavoro a maglia: la storia di Tom Daley

A Tokyo, nella città dove ha vinto l’oro olimpico dei tuffi insieme a Matty Lee nel 2021, l’ex campione Tom Daley si presenta ora sotto una luce completamente diversa: non più come il fenomeno dal trampolino, ma come un appassionato di maglieria.

🥇#Curiosità: Tom Daley, il ragazzo che recentemente replicò l’outfit di Harry in quanto sua fonte di ispirazione nella moda, ha vinto l’oro olimpionico nei tuffi sincronizzati!

L’ex atleta ha infatti inaugurato una mostra delle sue creazioni, mostrando a tutti il suo talento e, perché no, offrendo un esempio alle nuove generazioni di come nella vita si possa crescere seguendo le proprie passioni.

Daley ha scoperto il lavoro a maglia nel 2020 e da allora è diventato una parte essenziale della sua vita. “Per me, lavorare a maglia è un modo per fuggire,” ha spiegato, “ed è ciò che mi ha aiutato a vincere l’oro olimpico qui a Tokyo.”

Ora l’ex campione olimpico sta seguendo la sua mostra giapponese, che include cardigan e altre creazioni colorate e resterà aperta fino al 25 novembre. Alcune opere saranno messe all’asta per raccogliere fondi per un’organizzazione LGBT+ di Tokyo. Daley infatti è molto attento alle cause sociali.

Con cinque podi olimpici e otto mondiali, Daley è diventato una delle figure più amate dello sport britannico. La maglieria rappresenta un nuovo ambito in cui dimostrare il suo talento: “Adoro lavorare a maglia perché è incredibilmente benefico per la salute mentale”, ha dichiarato lui stesso.

Da sempre apprezzzato per il suo spirito tenace e per la sua apertura mentale, Tom Daley ora sarà ricordato non solo per i suoi tuffi, ma per aver mostrato quanto sia importante trovare la propria passione, anche fuori dagli schemi tradizionali.

