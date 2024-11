Sci, Lindsey Vonn e il grande ritorno: “Non si sa mai dove ti può portare il duro lavoro…”

Lindsey Vonn torna a gareggiare? La Coppa del Mondo di sci alpino è iniziata a Sölden con emozioni intense, vedendo trionfare Federica Brignone e Alexander Steen Olsen nel gigante d’apertura. Ma oltre alle vittorie, la località austriaca è stata anche il palcoscenico dei ritorni di Lucas Pinheiro Braathen e Marcel Hirscher, due figure di spicco nello sci mondiale. Ora, l’attenzione si concentra su un possibile rientro ancora più sorprendente: quello di Lindsey Vonn. L’indiscrezione, lanciata da Ski Racing Media, non ha ricevuto conferme ufficiali dalla campionessa statunitense, ma neanche una smentita.

A 40 anni, Lindsey Vonn continua a tenersi in forma e pubblica aggiornamenti enigmatici sui social, che lasciano spazio a speculazioni sul suo ritorno. In uno dei suoi recenti post, ha scritto: “Il sole sorge su un’altra settimana… una settimana piena di opportunità per crescere e imparare. Amando il percorso, non importa dove porta… perché ciò che conta è sempre stato il viaggio. Un passo alla volta, arriverò dove sono destinata ad arrivare.” Queste parole sembrano riflettere la sua dedizione allo sport e la possibilità di rivederla in gara rimane viva. Dopo il suo ritiro nel 2019, causato da problemi cronici alle ginocchia, un eventuale rientro della regina della velocità sarebbe un evento storico per lo sci alpino.

