Coppa del Mondo di sci, Federica Brignone vince il gigante di Soelden all’esordio stagionale. Con il tempo di 1’06″22, la valdostana ha ottenuto la sua ventottesima vittoria e il settantesimo podio, precedendo di 0.17 secondi la neozelandese Alice Robinson e di 1.08 l’austriaca Julia Schieb.

Le dichiarazioni di Federica Brignone dopo la vittoria nel gigante di Soelden: “Orgogliosa di quanto fatto, ma è stata una gran sorpresa”



Leggi la news: https://t.co/xR6JvYULqL#wearefisi #scialpino — Fisiofficial (@Fisiofficial) October 26, 2024

Nella prima manche, Mikaela Shiffrin ha imposto il suo ritmo nonostante qualche errore, con Brignone che, nonostante una partenza difficile, ha mantenuto la scia. La seconda manche ha visto una straordinaria rimonta di Brignone, che ha superato Robinson. Marta Bassino, invece, ha faticato, concludendo tredicesima, mentre Asja Zenere ha chiuso ventesima, recuperando posizioni.

Queste le dichiarazioni di Federica Brignone dopo la vittoria nel gigante di Soelden: “E’ stata una sorpresa per me, perché ho fatto molta fatica all’inizio del muro. Da metà muro in poi mi sono detta ‘devi andare, devi andare’. Ho cercato di sciare a mio modo e mi è venuto bene. Sono molto orgogliosa di quello che fatto, ma mai mi sarei aspettata di essere davanti. La parte di raccordo l’ho fatta molto bene, come già avevo fatto l’anno scorso, sono riuscita a spingere al massimo e a portare fuori una grande velocità per il traguardo”.

“Oggi – ha proseguito l’atleta azzurra – sono più forte di testa, rispetto a nove anni fa, quando ho vinto qui per la prima volta. Adesso riesco a controllare molto meglio le mie emozioni: oggi sono riuscita a fare tutto per bene e a sciare come volevo. Lavorare è importante, io seguo ogni dettaglio e cerco continuamente di migliorarmi. La scorsa settimana sentivo parecchia pressione perché era tutta l’estate che stavo sciando bene, ma poi me la sono tolta ed è andata bene. Avrei migliaia di grazie da dire, sono davvero troppe le persone che dovrei ringraziare e senza di loro non sarei qui”.

