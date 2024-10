Marcel Hirscher, il fenomeno dello sci è tornato: gareggerà con i Paesi Bassi

Marcel Hirscher è ufficialmente tornato alle gare! Il campione delle nevi ha annunciato la sua partecipazione al gigante di Sölden, ma con una novità: correrà sotto la bandiera dei Paesi Bassi, la nazione della madre, Sylvia. “Nel mio cuore convivono due sensazioni opposte: da un lato c’è il Marcel competitivo, pronto a sciare al massimo; dall’altro, c’è la passione pura che mi ha riportato qui. Tornare a fare ciò che amo è incredibile,” ha dichiarato Hirscher.

Un ritorno che ricorda quelli leggendari, come quello di Michael Jordan, e che potrebbe riscrivere la storia degli sport invernali. Dopo essersi ritirato nel 2019, Hirscher è pronto a rientrare in Coppa del Mondo con una wild card non solo per Sölden, ma anche per le successive gare di Levi e Gurgl, previste per il 17 e il 24 novembre. Nel suo ultimo impegno agonistico, il 17 marzo 2019, Hirscher aveva chiuso 14° nello slalom alle finali di Soldeu, ma ora è deciso a tornare più motivato che mai.

Nel video (qui sopra) con cui ha annunciato il rientro, Hirscher ha sottolineato la determinazione che lo spinge a competere di nuovo ai massimi livelli. L’attesa è alta: a pochi giorni dal gigante di Sölden, i fan e gli esperti sono curiosi di vedere sia la sua condizione fisica che l’adattamento ai nuovi materiali Van Deer-Red Bull Sports.

