Piccolo Tommy, dopo 18 anni arriva la decisione che scatena la polemica

L’omicidio di Tommaso Onofri è un fatto di cronaca nera avvenuto il 2 marzo 2006 a Casalbaroncolo, frazione del comune italiano di Parma.Il piccolo Tommy venne rapito dalla casa di famiglia allo scopo di ottenere il pagamento di un riscatto, nell’erroneo convincimento che i genitori avessero accesso a importanti risorse economiche. I rapitori tuttavia uccisero il bambino pochi minuti dopo il sequestro, probabilmente nel timore di essere già braccati dalle Forze dell’ordine. L’effettiva natura del crimine emerse circa un mese dopo, quando il muratore Mario Alessi, che aveva precedentemente lavorato a casa Onofri, e il complice Salvatore Raimondi, confessarono il delitto e indicarono il luogo dove il cadavere era stato occultato. Assieme ad Alessi e Raimondi fu anche condannata la compagna del muratore, Antonella Conserva. In queste ore ci sarebbe stata una svolta. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Saman Abbas, nuova svolta sull’omicidio della diciottenne pachistana assassinata a Novellara

Leggi anche: Bimba annegata al bioparco, colpo di scena clamoroso: chi è indagato per omicidio

Leggi anche: Angelo Onorato, omicidio o suicidio? Cosa non torna

Leggi anche: Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello in aula: la tremenda ricostruzione degli investigatori

Piccolo Tommy, Salvatore Raimondi ottiene la semilibertà: è polemica

Dopo 18 anni dall’omicidio del piccolo Tommy, è arrivata una novità che ha scatenato delle polemiche. Salvatore Raimondi, come riportato da The social post, ha ottenuto la semilibertà. Raimondi, condannato a 20 anni, ora esce la mattina presto dal carcere di Forlì per lavorare come magazziniere. Durante il processo, i giudici del tribunale di Parma diedero credito alla versione di Raimondi: fu lui a sfilare il piccolo Tommy dal seggiolone e a lasciare un’impronta sul nastro adesivo con cui fu legata tutta la famiglia, ma fu Mario Alessi ad uccidere il bambino. Alessi è stato condannato all’ergastolo, mentre la sua compagna dell’epoca, Antonella Conserva, sta finendo di scontare una condanna a 24 anni.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”