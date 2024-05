Varie. La storia di Saman Abbas, la giovane diciottenne assassinata a Novellara nel 2021, aveva scosso l’Italia intera. Nazia Shaeem, madre di Saman, era fuggita in Pakistan insieme al marito subito dopo l’omicidio. Nonostante la fuga, il procuratore capo di Reggio Emilia, Gaetano Paci, non ha mai smesso di cercare la donna, mantenendo costanti contatti con le autorità pakistane e l’Interpol. (Continua a leggere dopo la foto)

Saman Abbas, nuova svolta sull’omicidio

Saman Abbass è morta il 1 maggio 2021 a Novellara. La giovane diciottenne era stata assassinata. In seguito al suo omicidio, la madre, Nazia Shaeem, era fuggita in Pakistan insieme al marito. La donna era stata condannata all'ergastolo dal tribunale di Reggio Emilia e da allora non si avevano avuto più sue notizie. In seguito all'omicidio di Saman, le autorità italiane avviarono subito le indagini, trovando numerose incongruenze nei racconti dei familiari rimasti in Italia.

Saman Abbas, il terribile omicidio

L’omicidio di Saman Abbas ha suscitato grande attenzione in Italia e anche all’estero. La giovane diciottenne di origini pachistane era scomparsa la sera del 30 aprile 2021, a Novellara, dopo aver rifiutato un matrimonio combinato che era stato organizzato dalla sua famiglia. Saman, poco prima di sparire, aveva confidato al suo fidanzato, Saqib, di temere per la propria vita, dopo aver sentito i propri genitori parlare di un piano per ucciderla. Il 1 maggio 2021, Shabbar Abbas e Nazia Shaeem, i genitori della giovane ragazza, fuggirono in Pakistan. Lo zio, Danish Hasnain, e due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, furono ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre trasportavano attrezzi sospetti verso i campi della zona in cui si sospettava che fosse stata seppellita la giovane Saman.

