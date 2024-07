Bimba annegata al bioparco, colpo di scena clamoroso: chi è indagato per omicidio

Una bimba di 7 anni è stata trovata senza vita a due metri di profondità in uno dei laghi del bioparco AcquaViva di Caraglio, nel Cuneese. Nonostante gli sforzi dei soccorritori per salvarla, per la bambina non c’è stato nulla da fare. Solo adesso è arrivata la notizia su chi è indagato per omicidio. (Continua…)

Leggi anche: Tuffo finisce in tragedia: grave ragazzo di 24 anni

Leggi anche: Tragedia nella notte: si schiantano contro un muro, 4 morti

Bimba annegata al bioparco

Una bambina di 7 anni, di nome Anisa, durante un centro estivo parrocchiale al bioparco AcquaViva di Caraglio, in provincia di Cuneo, è stata trovata senza vita a due metri di profondità in uno dei laghi dell’area verde. La bimba era scomparsa e dopo alcune ore di ricerche è stata trovata senza vita. Inutili i tentativi di soccorrerla, ormai la bambina era già morta. Per la sua scomparsa sono indagate due persone. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)