Si è diffusa una nuova indiscrezione sulla rottura degli ex gieffini Perla e Mirko. Lo scorso 3 agosto Vatiero e Brunetti avevano annunciato di aver preso strade separate dicendo di essere rimasti in buoni rapporti, ma senza spiegare il motivo dietro alla fine della relazione. Ora c’è chi ha avuto il tempo di indagare e di informarci sulle ipotesi più convincenti. Vediamo insieme cosa è emerso.(Continua a leggere dopo la foto…)

È finita tra Perla e Mirko: i fan confusi

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati ormai da settimane, ma solo ora emergono ulteriori dettagli sulle ragioni della loro rottura. Dopo l’annuncio ufficiale della fine della loro relazione il 3 agosto, i social sono stati invasi da speculazioni sui motivi. Nonostante entrambi abbiano dichiarato di non nutrire rancori, i rumors su possibili tradimenti si sono diffusi rapidamente, costringendo Perla a fare chiarezza ed escludere qualsiasi ipotesi di infedeltà. (Continua a leggere dopo la foto…)

Nessun tradimento: la ragione dietro alla rottura

Anche secondo l’esperto di gossip, che da tempo si interessa delle vicende della coppia “Perletti”, alla base della rottura non ci sarebbe stato alcun tradimento. A separare i due ex gieffini sarebbero state, invece, le interferenze familiari da parte della famiglia di Perla o, secondo altre indiscrezioni, le amicizie della vincitrice del Grande Fratello, che Mirko non ha mai gradito.

L’ipotesi non è stata confermata dai diretti interessati, ma è apparsa plausibile a molti fan. Eppure c’è un’altra versione che sta risultando molto convincente e potrebbe spiegare perché i due si siano lasciati. L’indiscrezione è stata riportata da Nuovo Tv e, invece che la famiglia, riguarda i progetti futuri di Mirko.

