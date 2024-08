Imane Khelif, interviene Maddalena Corvaglia: boom di critiche per l’ex velina

Maddalena Corvaglia provoca ironia e sdegno sui social con il suo ultimo video. L’ex velina ha postato un lungo video sul suo profilo Instagram in cui interviene sul caso della pugile algerina Imane Khelif, una vicenda che ha tenuto banco nei giorni scorsi dopo il suo incontro alle Olimpiadi con l’azzurra Angela Carini, che si è ritirata dopo pochi secondi a causa dell’insopportabile dolore al naso. Le parole della Corvaglia non sono state gradite e subito molti utenti l’hanno criticata.

Le polemiche sulla pugile Imane Khelif

Imane Khelif è una donna che soffre di un disturbo ormonale che riguarda la produzione di testosterone e per questo ha un aspetto mascolino (intersex). Nei giorni scorsi, è stata accusata di essere un uomo o un transgender anche se non lo è, e di conseguenza di non poter gareggiare in una competizione contro altre donne. Il dibattito si è acceso ulteriormente dopo l’incontro durato appena 45 secondi, contro l’italiana Angela Carini alle Olimpiadi. Dopo la sconfitta dell’azzurra, tanti personaggi noti, tra cui anche alcuni politici, erano intervenuti sulla vicenda e criticato il CIO (Comitato Olimpico Internazionale), per aver reso impari la competizione.

In una nota ufficiale il CIO ha tenuto a precisare che “tutti gli atleti che partecipano al torneo olimpico di boxe ai Giochi di Parigi 2024 rispettano le regole di partecipazione […] basate sulle regole post Rio 2016, quando la Federazione internazionale di pugilato faceva ancora parte del Cio”. Ora è Maddalena Corvaglia a parlare della questione. L’ex velina si è scagliata contro Imane definendola “un uomo che si identifica con una donna” e per questo si è subito scatenata la bufera.

