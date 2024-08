Achille Costacurta, la dottoressa gela tutti: cosa rischia con quella dentatura

Achille Costacurta, figlio del celebre ex difensore del Milan, Billy, e la showgirl Martina Colombari continua a far discutere. Dopo aver ostentato sui social delle bustine contenenti una polverina rosa, aver insultato la madre, aver dato un pugno a un vigile, il rampollo di casa Costacurta sfoggia su TikTok il costoso acquisto: una nuova dentatura tempestata di diamanti. Parla l’esperta: ecco cosa rischia.

I nuovi denti di Achille Costacurta

“Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi!”, scherza Achille su TikTok mentre il suo mostra il suo costosissimo acquisto nel video che ha raggiunto oltre 800mila visualizzazioni. Continua, dunque, e non vuole assolutamente fermarsi l’estate da vip del giovane rampollo di casa Costacurta. La dentatura dorata, che può essere applicata soltanto da un professionista, può cosatre da un minimo di 500 euro per un modello in argento, fino ai 20mila se hanno all’interno dei diamanti.

Questi accessori ornamentali che si applicano sui denti come un gioiello: si tratta di griglie o meglio di rivestimenti, calotte metalliche che possono essere di diversi materiali e sono di due tipi: fissi o rimovibili. Ma questa può essere un pericolo per la nostra salute. Ne parla a Fanpage.it la dottoressa Elisabetta Polizzi, Responsabile del Centro di Igiene Orale e Prevenzione dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano – AD Smart Dental Clinic del Gruppo San Donato.

