Il rapper pugliese Kid Yugi ha dovuto interrompere il concerto appena iniziato, ma la situazione è precipitata quando qualcuno tra il pubblico ha spruzzato spray al peperoncino. Questo gesto ha scatenato il panico tra i presenti, causando momenti di caos e portando alcuni giovani a necessitare di cure mediche, con interventi da parte delle ambulanze e persino trasporti in ospedale. Il grave episodio è avvenuto sabato sera alla discoteca 'Indie Club' di Pinarella di Cervia, facendo temere per un attimo il ripetersi di scene tragiche come quelle della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo.

Discoteca sovraffollata, Kid Yugi lascia il palco

Fin da subito, Kid Yogi ha lanciato messaggi di raccomandazione dal palco esterno. “State troppo stretti, ci sono ragazzini piccoli”, si sente nei video pubblicati sui social dai presenti. Fino a quando, dopo quattro canzoni, una ragazza si è sentita male e il musicista ha deciso di interrompere il live: “Ragazzi non posso continuare, siete troppo stretti – ha detto il rapper al microfono per scusarsi con chi aveva pagato il biglietto per la serata -. La vostra sicurezza deve essere al primo posto, mi prendo la responsabilità di questa decisione. Mi dispiace ma non voglio che vi facciate male”, ha ripetuto più volte.

Il rapper ha deciso di lasciare il palco, e da lì la situazione è peggiorata ulteriormente. Tra la folla, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino, forse dopo un tentativo di scippo fallito, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Questo ha scatenato il panico, con il pubblico in fuga, ragazzi accecati dal bruciore agli occhi e altri che si abbassavano cercando di respirare mentre correvano verso l’uscita. Diverse ambulanze del 118 sono intervenute per prestare soccorso a chi si era sentito male, insieme ai Carabinieri di Cervia-Milano Marittima. Il rapper ha successivamente spiegato le ragioni del suo allontanamento attraverso una storia sui suoi canali social.

