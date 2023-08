Luca Percassi ha parlato della scelta di acquistare Charles De Ketelaere dal Milan. L’Atalanta seguiva il giocatore da tempo e ha deciso di investire tanto sul belga.

Percassi su De Ketelaere

L’acquisto di De Ketelaere è stato uno dei più dispendiosi per l’Atalanta insieme a quello di El Bilal Touré. Con l’infortunio di quest’ultimo il belga diventa il colpo dell’estate nerazzurra. Luca Percassi, amministratore delegato della Dea, si è espresso sull’ex rossonero: “Speriamo di aver fatto le cose giuste, poi il campo giudicherà. La società ha fatto investimenti importanti. De Ketelaere lo abbiamo inseguito tanto, sono quei giocatori che quando hai nella tua squadra sei particolarmente contento” ha dichiarato il dirigente a DAZN. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Charles De Ketelaere a San Siro. (Photo by Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images)

L’inserimento con Gasperini

Nonostante il gol all’esordio, il belga contro il Frosinone è partito dalla panchina. Solo con la Dea in svantaggio è entrato nella ripresa, combinando poco e niente. Gasperini è stato chiaro, sottolineando che Zapata e Lookman sono i titolari e che Scamacca e De Ketelaere hanno segnato pochi gol nella scorsa stagione e difficilmente ne potranno realizzare “40 in questa stagione”. Insomma, la concorrenza per CDK è tanta, con Koopminers e Pasalic che possono ricoprire la stessa posizione. D’altra parte Gasp ha sempre inserito gradualmente i propri talenti per non alterare uno schema collaudato da anni.

