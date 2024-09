Home | Parma-Cagliari 2-3: partita folle al Tardini, prima vittoria stagionale per i sardi

Parma-Cagliari 2-3, partita folle al “Tardini” con un finale rocambolesco che regala la prima vittoria stagionale ai sardi. La squadre di Nicola parte forte contro i ducali e sfiora subito il gol con Piccoli, fermato solo da un grande intervento di Suzuki. I sardi dominano l’inizio e al 6′ vedono annullarsi una rete per fuorigioco, mentre il Parma si fa vedere per la prima volta al 16′ con Mihaila, ma Scuffet è attento. Al 34′, il Cagliari passa meritatamente in vantaggio con Zortea, che di testa sfrutta un cross di Luvumbo. Poco dopo, Piccoli colpisce il palo su un errore di Suzuki.

È TORNATO, IL NOSTRO PAZZO CAGLIARI È TORNATO 🤯❤️💙#ParmaCagliari pic.twitter.com/fTqWMvajLj — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 30, 2024

Nel secondo tempo, il Parma spinge per il pareggio e lo trova al 62′ con Man, bravo a sfruttare un assist di Coulibaly. Nonostante la pressione della squadra di Pecchia, il Cagliari torna avanti al 75′ grazie a un bellissimo tiro a giro di Marin, da poco entrato in campo. Nel finale poi succede di tutto: il Parma pareggia con Hernani su rigore all’87’, ma Piccoli sigla il gol decisivo per il 3-2 su assist di Gaetano. Il Parma tenta l’ultimo assalto con Man, ma il suo tiro finisce alle stelle, lasciando la vittoria al Cagliari.

