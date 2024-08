Parma-Milan 2-1, una brutta partita dei rossoneri – in particolare nella fase difensiva, a tratti disastrosa – e un buon Parma portano alla prima sconfitta in campionato per Fonseca. I rossoneri iniziano molto male e subiscono un gol dopo appena 2 minuti, segnato da Man. Tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa riescono a reagire positivamente, trovando il pareggio con un gol di Pulisic al 66’. Tuttavia, l’eccessiva spinta offensiva del Milan, che lascia praterie in difesa, permette ai padroni di casa di segnare il definitivo 2-1 al 77’ in contropiede, con una rete realizzata dal neo entrato Cancellieri. Per Pecchia si tratta di una vittoria prestigiosa che fa sognare i tifosi, mentre per Fonseca è una sconfitta pesante che evidenzia quanto la squadra abbia ancora bisogno di aggiustamenti, soprattutto in difesa.

L’allenatore rossonero Paulo Fonseca si è così espresso ai microfoni di Dazn nell’immediato post-partita: “Sconfitta difficile da spiegare”, ha detto. “Difensivamente abbiamo fatto molto, molto male. È impossibile vincere queste partite difendendo così. Abbiamo fatto male come squadra e abbiamo perso molti duelli, eravamo sempre in ritardo, le preventive erano sbagliate. Troppi errori, abbiamo permesso al Parma di creare troppe occasioni. Io sono sempre il principale responsabile e mi assumo tutte le colpe, ma è chiaro che è un problema di atteggiamento collettivo, di mancanza di aggressività”.

Poi l’ammissione, “Non mi aspettavo questi problemi” di atteggiamento. “Questa squadra ha un problema generale di scarsa capacità di pressing alto, è stato così anche col Torino. Se mi aspettavo tutti questi problemi? No, abbiamo fatto una grande pre season, ma è sempre più facile giocare contro le grandi squadre. In campionato abbiamo avuto un cambiamento difficile da capire. Anche in allenamento facciamo bene, poi arriviamo alla partita e giochiamo così. Difficile da spiegare”.