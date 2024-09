Cagliari-Empoli 0-2, i toscani espugnano la Unipol Domus e volano al terzo posto in classifica di serie A agganciando momentaneamente il Napoli. E’ stata una partita dominata dai toscani guidati da D’Aversa contro un Cagliari troppo rinunciatario, mai veramente in partita. A siglare i gol del successo i due attaccanti azzurri, Colombo ed Esposito.

Il debutto di Roberto D’Aversa sulla panchina dell’Empoli non avrebbe potuto essere migliore. Dopo aver scontato una squalifica di quattro turni, ha condotto la squadra a una vittoria convincente per 2-0 contro il Cagliari. La partita ha visto i padroni di casa partire forte ma senza riuscire a creare occasioni chiare contro Vasquez. Il possesso sterile del Cagliari ha dato fiducia all’Empoli, che è diventato sempre più pericoloso nella metà campo avversaria. Il primo gol è arrivato poco dopo la mezz’ora grazie a Tino Anjorin, che ha servito un pallone verticale per Colombo il quale ha sfruttato l’assist per segnare diagonalmente.

Makoumbou ha commesso un grave errore con un fuorigioco sbagliato, subendo il cambio all’intervallo. Vasquez ha salvato due volte l’Empoli e nella ripresa, nonostante il Cagliari abbia spinto con un tridente pesante (Pavoletti, Piccoli e Luvumbo), sono stati gli ospiti a segnare il secondo gol. Sebastiano Esposito è stato l’eroe della partita, segnando il suo secondo gol in Serie A: un tiro seguito da un tap-in che ha sorpreso Scuffet dopo aver dribblato un difensore. Da quel momento in poi, l’Empoli ha controllato la partita mentre il Cagliari è tornato in gioco solo con l’entrata di Gaetano, che ha sfiorato la traversa da fuori.

I cambi di D’Aversa hanno garantito la vittoria, con l’Empoli che ha quasi segnato il terzo gol: Cacace e Solbakken hanno trovato Scuffet sulla loro strada, mentre il tiro di Esposito è stato vicino all’out. Nel recupero, Vasquez ha rischiato di subire gol ma ha mantenuto la sua porta inviolata, parando i tentativi di Gaetano e Pavoletti. La partita è finita con il debutto di De Sciglio e la vittoria per 2-0 dell’Empoli all’Unipol Domus. D’Aversa può ora sognare, avendo raggiunto il Napoli con 9 punti e rimanendo imbattuto dopo cinque turni. Al contrario, la panchina di Nicola inizia a scaldarsi con solo due punti e un gol segnato dal suo Cagliari.