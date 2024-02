Le 10 papere più clamorose nella storia del calcio

Papere calcio. Il ruolo del portiere è probabilmente uno dei più difficili nel calcio. Dalle loro parate dipende l’esito del match. Ci sono portieri che, purtroppo per loro, sono passati alla storia a causa di alcune papere clamorose. È questa l’espressione che si utilizza per descrivere un erroraccio da parte di un estremo difensore. (Continua…)

Papere calcio, le 10 più clamorose

Eduardo Galeano, scrittore e giornalista, in merito ai portieri diceva: “Gli altri giocatori possono sbagliarsi di brutto una volta o anche di più, ma si riscattano con una finta spettacolare, un passaggio magistrale, un tiro a colpo sicuro: lui no. La folla non perdona il portiere. È uscito a vuoto? Ha fatto una papera? Gli è sfuggito il pallone? Con una sola papera il portiere rovina una partita o perde un campionato, e allora il pubblico dimentica immediatamente tutte le prodezze e lo condanna alla disgrazia eterna. La maledizione lo perseguiterà fino alla fine dei suoi giorni“. In effetti è proprio così, i tifosi difficilmente dimenticano le papere commesse dai portieri. In questo articolo vi elenchiamo le dieci papere più clamorose nella storia del calcio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)