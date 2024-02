I peggiori infortuni della storia del calcio

Peggiori infortuni. Il calcio è spettacolo, ma alcune volte rischia di diventare un vero e proprio dramma. L’infortunio per un calciatore è all’ordine del giorno, soprattutto quando ci sono gli incontri ravvicinati. Non sempre però si tratta di un infortunio muscolare. Spesso nel campo avvengono scontri fortuiti che in alcuni casi hanno messo a rischio la carriera del calciatore infortunato, oltre che la vita. (Continua…)

Peggiori infortuni nella storia del calcio

Nella storia del calcio ci sono stati infortuni che sono rimasti a lungo nella mente dei tifosi. Immagini drammatiche di scontri fortuiti avvenuti all’interno del rettangolo di gioco e che spesso sono stati trasmessi in diretta televisiva. La storia del calcio, come dicevamo, è piena di esempi di questo tipo, ma in questo articolo abbiamo cercato di raggruppare i peggiori, ovvero quelli che i tifosi e soprattutto il calciatore stesso non dimenticheranno mai per il resto della loro vita. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)