Papa Francesco, interviene Bassetti: “Quadro clinico molto grave”, cosa succede – Papa Francesco ha avuto nella serata di ieri, venerdì 28 febbraio 2025, una nuova crisi respiratoria aggravata da broncospasmo. Il bollettino purtroppo è tornato ad essere preoccupante e nelle scorse ore è intervenuto sulle condizioni del pontefice il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

«L’ultimo bollettino ci dice che la malattia del Papa ha un andamento di alti e bassi che si verifica in forme di grave polmonite», ha spiegato il professor Bassetti. «Va sempre ricordato che stiamo parlando di una polmonite in un soggetto anziano, gravemente immunodepresso, polimicrobica. Il quadro clinico, dunque, rimane molto grave anche alla luce della situazione di base da cui partiva il Santo Padre, credo facciamo bene i fedeli a pregar per lui», ha aggiunto il direttore. «Purtroppo, credo che siamo stati tutti abbastanza ottimisti. Non vorrei fosse l’inizio del precipitare della situazione…», ha evidenziato ad un certo punto dell’intervista a «Il Messaggero».

«Siamo in presenza di una polmonite polimicrobica con germi ognuno diverso dall’altro. È un bollettino non bello… La ventilazione ad alti flussi si pratica quando l’ossigenazione nei polmoni non è adeguata e si deve respirare più velocemente, dopo la prima crisi, superata, ora è stata di nuovo necessaria», ha chiarito Bassetti. Poi ha aggiunto: «Abbiamo a che fare con un polmone già pesantemente alterato. Il Santo Padre soffre di una brutta asma cronica e di bronchiectasie, che sono delle malformazioni dell’apparato a livello bronchiale, probabile che i polmoni siano enfisematosi. E ripeto c’è un’infezione sostenuta da microbi diversi su una situazione di base già pesantemente compromessa in cui i batteri vanno a nozze, cioè fondamentalmente i batteri facilmente colonizzano l’albero bronchiale e poi danno un quadro di infezione acuta, con appunto anche un interessamento broncopolmonare».