Paola Egonu sta bene e torna a Milano, le decisioni sul suo futuro

Paola Egonu, star della pallavolo internazionale, ha ricevuto l’ok dai medici per riprendere ad allenarsi con la squadra del Vero Volley Milano. Dopo l’intervento chirurgico alle fosse nasali, la campionessa è pronta a tornare in campo, mettendo a tacere le indiscrezioni che la vedevano prossima a lasciare Milano per un ritorno in Turchia.

Paola Egonu può tornare ad allenarsi, c'è il via libera dei medici https://t.co/5057lWrifw — Agi Agenzia Italia (@Agenzia_Italia) November 5, 2024

Attraverso una storia su Instagram, Egonu ha condiviso l’aggiornamento sul suo stato di salute, accompagnato da una dichiarazione dell’agenzia che cura i suoi interessi sportivi. “Paola ha avuto un controllo medico assieme al chirurgo che l’ha operata”, si legge nella nota. “Gli esami hanno dato un esito positivo, permettendo all’atleta di riprendere a lavorare con il pallone“.

La pallavolista ha espresso grande entusiasmo per il ritorno agli allenamenti con le compagne, dichiarandosi pronta a contribuire agli obiettivi stagionali del club. Negli ultimi tempi, indiscrezioni dalla Turchia avevano suggerito un possibile ritorno di Egonu al Vakifbank, squadra in cui ha militato prima dell’arrivo a Milano.

La campionessa ha voluto chiarire la sua posizione, ribadendo il suo impegno con il Vero Volley: “Paola è completamente concentrata sul suo ritorno e sull’aiutare la squadra a vincere”. Con il via libera dei medici, Paola Egonu può ora dedicarsi alla preparazione e al recupero per tornare al massimo delle sue potenzialità, con l’obiettivo di portare Milano a nuove vittorie.

Leggi anche: