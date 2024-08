Home | Omicidio in Italia, forse c’è un’altra vittima: è caccia al Killer. Non uscite di casa

Si cerca il killer che nella notte ha ucciso una donna nella sua abitazione a San Candido, in Alto Adige. Al momento non si esclude che possano esserci altre vittime all’interno della casa. La Protezione civile ha emesso via radio un allerta agli abitanti della zona perché non escano di casa. L’omicidio sarebbe avvenuto in un appartamento all’interno di un condominio, dopo una lite in ambito famigliare. I reparti speciali della polizia si apprestano a fare irruzione nell’abitazione.

Omicidio in Italia, forse c’è un’altra vittima: è caccia al Killer.

Una vittima e una caccia all’uomo già iniziata all’alba. Così si è svegliato un intero quartiere di San Candido. Almeno una persona è stata uccisa, nella notte fra il 17 e il 18 agosto, nella sua abitazione, proprio a San Candido, in Alto Adige. Si tratterebbe di una donna, ma non si esclude che ci sia un’altra vittima.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che l’uomo abbia preso al padre, ex guardia forestale, il fucile e sia poi andato ad uccidere la donna. È in corso una grande operazione di accerchiamento: l’omicida sembra si sia ancora in casa. Per il momento non vi sono altre informazioni sul delitto. (continua dopo la foto)

Non uscite di casa

Tanta paura per i cittadini soprattutto dopo che la Protezione civile ha emesso via radio un allerta chiedendo agli abitanti della zona di non lasciare le case. “Questa misura si è resa necessaria per prevenire ulteriori incidenti durante la delicata fase di indagini.” La comunità di San Candido, nota per il suo clima sereno, sta vivendo momenti di apprensione e sconcerto.