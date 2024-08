Olimpiadi, terribile gaffe in diretta su Gregorio Paltrinieri (VIDEO)

A poche ore dalla cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici di Parigi 2024, arriva una clamorosa gaffe dai commentatori, che è stata subito ripresa e pubblicata sui social. Gli esperti stavano facendo la telecronaca della 10 km di nuoto maschile nella Senna nella mattina a di oggi, venerdì 9 agosto 2024. In gara gli italiani Gregorio Paltrinieri, uno dei campioni più amati del momento, e Domenico Acerenza. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Birgit Fischer, la leggenda del kayak femminile

Leggi anche: Olimpiadi, è di nuovo bufera: clamorosa protesta del Settebello durante la gara (VIDEO)

Olimpiadi, 10 km nuoto maschile: come si sono piazzati gli azzurri

L’Italia fuori dal podio per un soffio. Domenico Acerenza ha concluso la competizione al quarto posto nella 10 km maschile di nuoto in acque libere delle Olimpiadi di Parigi 2024. La gara è stata vinta dall’ungherese Kristóf Rasovszky (che ha chiuso in 1h 50′ 52″ 7) davanti al tedesco Oliver Klemet. L’ungherese David Betlehem ha soffiato la medaglia di bronzo ad Acerenza nello sprint finale precedendolo di pochissimi centesimi di secondo. Nono posto invece per Gregorio Paltrinieri. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Olimpiadi, nuoto: delusione per Acerenza e Paltrinieri nella 10 km di fondo

Leggi anche: Olimpiadi, arriva la decisione del comitato su Italia – Ungheria (FOTO)

Le parole di Gregorio Paltrinieri dopo la gara

Delusione per Gregorio Paltrinieri, che era considerato tra i favoriti. “Sembrava il Gp di Montecarlo di F1, non si poteva superare. C’era una sola traiettoria e io mi esprimo meglio quando c’è più spazio. Nel complesso sono contento della mia olimpiade, anche se fino a stamattina era ‘molto bene’ e ora solo ‘bene’. Gareggiare in piscina e nel fondo ha influito ma l’ho scelto, non vuol essere una scusa forse mi ha condizionato”, ha commentato Paltrinieri dopo il nono posto nella 10 km di nuoto di fondo nella Senna ai Giochi di Parigi 2024. Il suo futuro al momento è incerto. “Mi fermerò qualche mese per rimettermi in sesto. Non so se questa è stata la mia ultima gara, ma devo pensarci bene. Ora devo prendere una decisione. Vediamo”, ha ammesso. Durante la gara intanto i commentatori hanno commesso una terribile gaffe.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva