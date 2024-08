Olimpiadi, è di nuovo bufera: clamorosa protesta del Settebello durante la gara (VIDEO)

L’Italia della pallanuoto maschile ha messo in atto una clamorosa protesta durante il match contro la Spagna. Un incontro che serve solo a decretare le posizioni finali dal 5° all’8° posto, dopo che gli azzurri sono stati eliminati ai quarti di finale contro l’Ungheria. I gesti di protesta sia prima che durante la partita sono stati plateali. Un modo per far vedere al mondo l’indignazione per l’ingiustizia subita durante e dopo l’incontro dei quarti di finale contro l’Ungheria. (Continua dopo le foto)

Cos’è successo durante Italia-Ungheria

Durante il match, Francesco Condemi è stato squalificato in quanto secondo l'arbitro l'atleta avrebbe commesso un gesto "brutale" contro un avversario. La squalifica poi è stata cancellata in quanto nel gesto per il quale è stato condannato Condemi, non c'è in realtà né volontarietà né violenza. Oltre all'espulsione, il Settebello si è beccato un rigore contro, 4 minuti di inferiorità numerica e un gol annullato. Tutto questo avrebbe portato alla sconfitta. La Federazione Internazionale, pur avendo ammesso il clamoroso errore commesso dall'arbitro Miskovic in occasione del match contro l'Ungheria, ha respinto tutti i ricorsi presentati dal Federazione Italiana che aveva chiesto di rigiocare Italia-Ungheria in quanto il match, vinto poi ai rigori dai magiari, sarebbe stato falsato da quella decisione arbitrale. Da qui la protesta degli azzurri.

Olimpiadi, Settebello fuori dai giochi: la protesta durante Italia-Spagna

La Nazionale italiana di pallanuoto non ha accettato il torto subito che ha portato all’eliminazione dalle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha voluto che tutto il mondo lo sapesse. La protesta è iniziata ancora prima del match contro la Spagna quando, al momento dell’inno nazionale, gli azzurri di Sandro Campagna si sono voltati di spalle rispetto alla giuria. Un chiaro segnale che mostra l’indignazione del Settebello dopo l’eliminazione dai giochi a causa di un errore arbitrale. La protesta però non è finita qui.

