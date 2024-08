Olimpiadi, arriva la decisione del comitato su Italia – Ungheria (FOTO)

Altri sport. Olimpiadi. Sembra essere finalmente giunto il capitolo conclusivo sulle numerose polemiche che hanno fatto seguito i quarti del campionato olimpico di pallanuoto. Il match tra Italia – Ungheria, tenutosi lo scorso mercoledì, 7 agosto 2024, ha visto gli azzurri soccombere ai rigori. Tutto ciò è avvenuto dopo evidenti errori arbitrali, motivo per cui la nazionale ha deciso di fare ricorso, che però è stato respinto. Ieri è finalmente arrivata la decisione del comitato. Scopriamo insieme cosa succede adesso. (Continua a leggere dopo le foto)

Olimpiadi, arriva la decisione del comitato su Italia – Ungheria

Olimpiadi 2024. Il gol del 3-3 segnato da Francesco Condemi nella partita contro l’Ungheria era valido. Il Management Committee ha smentito arbitri, delegati e VAR. Non solo, conferma anche che il giocatore non ha commesso falli sull’avversario e non doveva essere espulso. Inoltre, l’Italia non avrebbe dovuto giocare quattro minuti in meno e la squadra avversaria non avrebbe dovuto beneficiare del rigore 4-2.

