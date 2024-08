Olimpiadi, lungo donne: Iapichino a pochi centimetri dal podio

Olimpiadi di Parigi 2024, si è conclusa la finale del salto in lungo femminile nell’atletica leggera: l’azzurra Larissa Iapichino chiude in quarta posizione vedendosi soffiare, per pochi centimetri, il posto sul podio. Come è andata.(Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Olimpiadi, gli effetti choc della Senna sulle nuotatrici italiane

Leggi anche: Olimpiadi, brutta batosta per l’atleta italiana: cosa succede

Larissa Iapichino, l’esordio alle Olimpiadi

Figlia della lunghista Fiona May e dell’astita Gianni Iapichino, Larissa si è presentata alle Olimpiadi con tutte le carte in regola per puntare alla medaglia. Allenata dal papà, l’atleta ha dimostrato da subito di voler usare bene il suo talento regalando agli italiani un esordio incredibile ai Giochi di Parigi. Motivazione e concentrazione non sono mancate, ma poi qualcosa le ha impedito di raggiungere quei centimetri in più di salto per poter salire sul podio. Ma vediamo nel dettaglio come è andata la competizione durante la finale di salto in lungo femminile. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Olimpiadi, vela: trionfo azzurro, Tita e Banti d’oro nel Nacra 17

La finale di salto in lungo Olimpica

Larissa Iapichino ha chiuso la finale di lungo in quarta posizione con il suo miglior salto a 6.87 metri. Una prestazione sotto le sue possibilità dal momento che agli europei era riuscita a raggiungere l’argento con 6.94. Ma si parla di un altro tempo e un altra competizione e, come sappiamo, ogni torneo è a sé.

Alla battuta finale dei Giochi di Parigi, l’azzurra si è infatti dovuta arrendere alla migliore performance dell’americana Tara Davis, che ha vinto l’oro con un salto di 7.10 metri. Il secondo posto sul podio è andato alla tedesca Malaika Mihambo, già campionessa delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che si è aggiudicata l’argento con un salto di 6.98 metri. Infine, il bronzo è stato conquistato dall’altra atleta statunitense, Jasmine Moore, con 6.96 metri.

Iapichino ha ripetuto la stessa misura ottenuta nelle qualificazioni di due giorni prima, (6.87) dimostrando grande costanza con tre salti oltre i 6.80 metri. Tuttavia, le è mancato un salto decisivo, iniziando con 6.78 metri, seguito dal suo miglior salto della serata a 6.87 metri. Successivamente, ha ottenuto un nullo, poi 6.83 metri, 6.78 metri e infine 6.85 metri. A fine gara, Iapichino ha commentato la sua prestazione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva