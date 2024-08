Olimpiadi, storica impresa dell’Italvolley femminile: sfiderà gli Usa per l’oro

Olimpiadi 2024, pallavolo femminile: l’Italvolley ha già fatto la storia ai Giochi di Parigi. Le azzurre di Julio Velasco hanno vinto la sfida della semifinale contro la Turchia di Santarelli e ora volano all’ultimo atto. Domenica si giocheranno l’oro nella finale con gli Stati Uniti. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’impresa che le ha portate a questo grande successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Olimpiadi, semifinali di pallavolo Italia-Turchia

È un momento storico per la nazionale italiana di volley femminile che ha centrato l’obbiettivo della semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ieri, 8 agosto, le azzurre di Julio Velasco erano in scena all’Arena Paris Sud per la sfida contro la squadra Turca. Ecco come è andata:

La partita è iniziata subito con grande intensità; la Turchia, più combattiva delle scorse partite, è riuscita a portarsi ben presto sul 9-5. Ma le azzurre non hanno voluto cedere dimostrandosi altrettanto reattive grazie anche ad una Paola Egonu in piena forma (24 punti). Il primo vantaggio decisivo dell'Italia arriva sul 17-16, con Sylla che firma un +3 importante. La Turchia accusa la pressione e crolla con Danesi che chiude il set sul 25-22.

Il secondo e terzo set

Nel secondo set, è l’azzurra Antropova a far tenere la schiena dritta all’Italia chiudendo con due ace consecutivi e portando il punteggio sul 25-19. Nel terzo set, quello decisivo, la Turchia si riprende il comando, arrivando sul 13-10 grazie a Vargas (17 punti), ma anche stavolta l’Italia riesce a recuperare. Ad un certo punto, un errore tecnico sul tabellone dei punteggi mina la concentrazione delle atlete: per sbaglio viene visualizzato un punto extra alle turche sul 16-12, ma la situazione si risolve rapidamente e l’Italia può tornare alla carica.

