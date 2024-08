Home | Olimpiadi, canoa sprint: argento per Casadei e Tacchini nel C2 500

Olimpiadi di Parigi 2024, un altro trionfo italiano nella canoa sprint. Gabriele Casadei e Carlo Tacchini ci hanno regalato una splendida prestazione conquistando un argento nella finale dei 500 metri. Questa vittoria italiana rappresenta un successo speciale per queste Olimpiadi: andiamo a scoprire il motivo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Olimpiadi, canoa sprint: eccezionali Casadei e Tacchini

L’Italia conquista uno splendido argento nella canoa sprint ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nel doppio maschile sulla distanza di 500 metri, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini hanno ottenuto il secondo posto superando di un soffio la coppia spagnola formata da Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez.

Il primo posto sul podio è andato invece ai cinesi Hao Liu e Bowen Jin che si sono staccati dal gruppo con un’energia incredibile fin dai primi momenti di gara. Per la squadra azzurra, si tratta dell’undicesimo argento e della trentesima medaglia in questi Giochi: un risultato che ha un valore speciale. Prima di scoprire perché, andiamo a vedere nel dettaglio come è andata questa gara al cardiopalma. (Continua a leggere dopo la foto…)

La partenza nelle retrovia, poi la rimonta

Il risultato ottenuto nella finale dei 500 ha un valore speciale perché ha fatto superare all’Italia il numero di medaglie d’argento ottenute a Tokyo 2020. Con una prestazione straordinaria, Casadei e Tacchini si sono piazzati al secondo posto nella canoa sprint, dietro alla Cina, dopo una rimonta straordinaria nella seconda metà della gara.

Il duo azzurro è infatti partito piano, quasi sottotono, rimanendo nelle retrovie fino a metà gara. Dopo il passaggio ai 250 metri, la coppia azzurra si trovava ancora in settima posizione, ma sono riusciti a rimontare con un colpo di reni eccezionale fino a giocarsi il fotofinish con la Spagna alle spalle della Cina.

