Olimpiadi, le frecce azzurre non brillano: Tortu e Desalu fuori in semifinale nei 200

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, le frecce azzurre non brillano: Filippo Tortu e Fausto Desalu, campioni olimpici a Tokyo 2020 nella 4×100, sono fuori dalla finale sui 200 metri maschili dopo il quarto posto nella seconda e terza semifinale, che purtroppo non vale l’accesso alla finale. (Continua…)

Olimpiadi di Parigi 2024, Tortu e Desalu fuori dalla finale dei 200 metri

Filippo Tortu e Fausto Desalu, campioni a Tokyo nella staffetta 4×100, sono fuori dalla finale dei 200 metri. I due atleti azzurri si sono classificati al quarto posto nelle rispettive batterie e non hanno ottenuto il pass per la finale.

Dopo la gara, Tortu ha dichiarato: “La finale poteva essere alla mia portata ma non tutto ha funzionato per il meglio, anche se io ho dato tutto quello che potevo. Sono comunque soddisfatto e orgoglioso del mio percorso anche se voglio analizzare con calma la gara. Domani è un altro giorno e si ricomincia“. Desalu invece ha detto: “Dispiace ovviamente essere stato il primo degli esclusi e che la finale sia stata così tanto vicina, ma voglio guardare in positivo e probabilmente alla vigilia nessuno si aspettava tutto questo, per cui sono realmente orgoglioso di me stesso“.