La squadra azzurra della 4×100 maschile è passata alle semifinali e competerà nella finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’ultima sfida per la squadra di atletica italiana si disputerà domani, venerdì 9 agosto alle 19:45. Fuori invece la squadra azzurra femminile, composta da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Arianna De Masi, che ha chiuso al settimo posto della propria semifinale. (Continua dopo le foto)

Olimpiadi, staffetta 4×100 maschile vola in finale

Hanno corso alle semifinali della staffetta 4×100 maschile Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Gli azzurri hanno chiuso al quinto posto la prima semifinale con il tempo di 38″07 grazie all’ultimo tempo tra i due di ripescaggio. Splendida la frazione di Marcell Jacobs in seconda. Gli atleti però dovranno impegnarsi nei cambi, che non sono stati all’altezza pur se buono il recupero finale di Filippo Tortu, che regala la posizione utile per passare il turno. (Continua dopo le foto)

Le parole degli atleti

Gli atleti domani saranno in campo per la finale. “Credo di avere fatto una buona frazione sono contento. Ci vediamo domani”, le parole di Melluzzo. Jacobs è più prudente. “La mia sensazione è di essere andato molto forte. Il cambio con Fausto non è andato benissimo ma vedremo di migliorarlo. Domani daremo il massimo e penso che potremo fare qualcosa di molto simile a Tokyo. Oggi faremo una riunione tecnica per visionare la prova in ogni dettaglio”. Anche Desalu punta a fare di meglio nella prossima sfida. “Forse ero un po’ stanco per ieri sera. Cercheremo di dare il massimo domani”. Anche Tortu sa che c’è margine di miglioramento. “Alla fine mi sono ritrovato in mezzo e ho avuto qualche difficoltà. Domani avremo la seconda corsia e non sarà semplice, ma dovremo in ogni caso correre molto meglio se vorremo ottenere qualcosa di importante”, ha detto l’atleta.