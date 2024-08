Home | Olimpiadi, la campionessa collassa dopo la gara: portata via in barella

Momenti di apprensione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per le condizioni di Tamara Potocka: la nuotatrice slovacca di 21 anni è improvvisamente collassata dopo aver gareggiato nei 200 metri misti femminili. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno portato via la ragazza in barella sotto gli occhi atterriti del pubblico dei Giochi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Olimpiadi, il malore di Tamara Potocka dopo la gara

Il dramma è accaduto oggi, venerdì 2 agosto, durante i Giochi Olimpici che si tengono nella capitale francese. All’interno della La Défense Arena, dopo la gara in cui la nuotatrice Tamara Potocka si è classificata settima, i presenti hanno vissuto attimi di grande preoccupazione. Dopo essere uscita dall’acqua la giovane atleta è crollata a terra, perdendo i sensi. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, mentre il pubblico osservava in silenzio. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’arrivo dei soccorritori

Tamara Potocka è stata trasportata via in barella, con una maschera per l’ossigeno sul volto. Secondo quanto riportato dalla Reuters, la 21enne è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti e ora si troverebbe in condizioni stabili. Un’altra atleta della stessa nazionalità ha fornito alcune informazioni su come stia ora Tamara spiegando anche da cosa possa essere stato causato il malore.

